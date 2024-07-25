強颱風格美｜台灣2死279傷矮牆掉落砸死婦人　福建疏散15萬人

格美（台稱凱米）颱風今（25）日清晨4時20分由桃園市新屋區附近出海，根據中央災害應變中心統計，凱米颱風已致2人死亡、279受傷。包含高雄市婦人騎機車遭倒塌路樹壓死、花蓮一家三口開車時遭民宅頂樓掉落矮牆砸中車輛，造成車內婦人死亡和男童受傷。



據台媒報道，中興路一處6層樓高的建築，24日受到強風影響，屋頂當場被吹翻，而頂樓的矮墻則是往下砸落，當場砸中下方白色車輛的後座、車尾處。該車輛遭從天而降的矮墻重砸，造成車內男童母親死亡、男童受傷。開車的男童父親受訪時，回憶事發當下時泣不成聲，他說道，「（車）停不到一秒（牆）就掉下來」。

在後座的45歲高姓母親當場失去生命跡象，而7歲馬姓男童則是頭部重創、陷入昏迷，雖經緊急送醫搶救，高女仍因傷勢過重宣告不治，男童這3天則是危險期，情況相當危急。

男童父親左腿也在事件中受傷，一跛一跛行動不便，他表示，妻子的遺體預計25日下午會送往殯儀館，而兒子目前仍在加護病房中。

根據統計，截致今晨8時，凱米已致2死、279傷。死亡部分，高雄是一名64歲女性，因騎車遇路樹倒塌遭壓傷，送醫不治 ；花蓮則是一名約44歲女性，因屋頂掉落物壓傷，送醫不治。

另外，昨日上午8時新北市三峽區五寮里里長開挖土機搶救自家車輛時，挖土機翻覆壓傷OHCA送恩主公醫院後宣告死亡，新北市EOC表示非屬本次颱風災情，未列入傷亡統計。

中央氣象署指出，凱米颱風今天零時左右由宜蘭南澳鄉登陸，受地形影響，強度減弱為中度颱風，清晨4時20分由桃園市新屋區附近出海；嘉義以南及中部山區易有超大豪雨，請嚴加戒備。

台灣中央災害應變中心統計，一般災情狀況總計4,511件，已處理2,914件，處理中1,597件。其中，以路樹倒塌2,224件最多，其次是民生、 基礎設施災情1,013，建物毀損345，廣告招牌345，還有道路、隧道，交通事故等等。

福建省疏散15萬人

格美颱風離開台灣後即將於25日登陸大陸地區，福建省嚴陣以待，除已疏散15萬民眾，還有多地宣布實行「三停一休」政策，防颱應急響應已經拉高到「I級」。

福建省人民政府防汛抗旱指揮部消息顯示，截至7月25日7時，福建全省沿海養殖漁排上人員2萬9,424人全部撤離上岸，其中勞動力人員2萬8,108人、老弱婦幼人員1,316人；全省出海漁船733艘全部進港避風，船上人員3,199人全部撤離上岸。

官方數據指，全省下沉幹部8.54萬人次，轉移群眾15.68萬人。

，福建全省沿海養殖漁排上人員2萬9,424人全部撤離上岸。（福建海事）

福建海事局於7月24日13時啟動防颱風I級應急響應，對福建沿海67條客渡運航線、186艘客渡船實施停航措施，其中4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。海上92個水工項目已全部停工，施工作業船舶與人員已全部撤離。

綜合福建各地政府訊息，目前包含福州市已宣布鼓樓區、台江區、倉山區、晉安區、馬尾區等五城區，除個別單位保基本運轉外，實行「三停一休」（停工（業）、停產、停課、休市）等。莆田、寧德、平潭也都已宣布實行「三停一休」。

泉州市也宣布除防颱風防暴雨應急單位、民生保障（供水、供電、燃氣、通信、醫療等）、生活服務類（提供生活必需用品的商超）行業以及需連續性生產企業保基本運轉外，全市實行「三停一休」。

據此前報道，中國鐵路南昌局集團有限公司已宣布停運福建省內7月25日全部旅客列車和7月26日部分旅客列車。而列車停運影響範圍已經擴及北京，北京南站25日指出，受颱風和強降雨影響，當日北京南站已有40趟列車停運。