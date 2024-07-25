颱風格美｜歌詩達郵輪三改行程　颱風天硬出發　旅客：欺負台灣人

凱米（港稱「格美」）颱風來勢洶洶，不過在侵襲台灣之前，已經有郵輪之旅因此變了調。有旅客投訴，他們搭乘的歌詩達郵輪，明知有颱風過境日本沖繩卻硬要出發，結果在船上不只行程三度被改，最後天數還從5天縮水成4天，讓旅客不滿權益受損。



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旅客：「退錢退錢退錢。」

旅客：「拒搭歌詩達、拒搭歌詩達。」



大批旅客鼓譟，要求業者賠償，有旅客投訴，歌詩達郵輪7月21號到25號，到日本的行程，明知道有颱風過境，卻硬要出發，最後行程還一改再改，損害消費者權益。

有旅客表示，原本行程會停日本石垣島，後來業者以安全為由，第一次改行程，表示將改停那霸宮古島，7月21號報到當天，還要旅客簽更改行程同意書；7月22號早上，業者又改了第二次行程，原本要在沖繩過夜，改成只停留8個小時，宮古島也直接取消；結果23號上午又改了第三次行程，原本預定25號8點要回到基隆港，變成24號上午到高雄港，船公司安排遊覽車，接駁旅客到指定地點。

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船公司口口聲聲強調說安全性，基於安全性的考量，他們不得不更改行程，但是我們在下船之後回到，坐遊覽車回到台北的時候，卻是颱風影響到台灣最嚴重的時間，而我們卻要往颱風的，風暴的中心那邊前進。 旅客

業者回應，為了補償旅客，每個乘客有100美元的消費金，並退回一天的費用，大約是2成的旅費，雖然業者強調，航程縮短成4天是基於安全考量，但站在旅客的立場，親朋好友一行10個人，共花了18萬，卻買回一肚子氣。

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