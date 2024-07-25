颱風格美｜風力已減弱　天文台：南海北部西南季候風轉活躍將多雨

天文台今日（25日）表示，強颱風格美已減弱為颱風，其外圍下沉氣流正為華南帶來酷熱的天氣。正午12時，格美集結在福州之東南偏南約130公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，橫過台灣海峽並於下午至今晚在福建沿岸登陸。今早天文台已表示，掛風球機會較低。

隨著南海北部的西南季候風轉趨活躍，未來一兩日廣東沿岸驟雨增多，及有幾陣狂風雷暴。本港今日最高34度，分區方面上水將有37度，流浮山和打鼓嶺都有36度。



天文台預測今日（25日）格美的路徑。（天文台圖片）

天文台表示﹐強颱風格美已減弱為颱風，其外圍下沉氣流正為華南帶來酷熱的天氣。此外，西南季候風正影響南海北部。

7月24日，台中市逢甲大學逢甲路行人徒步區的大樹，不堪颱風格美風力，連根拔起。（聯合報圖片）

在台灣，格美為全台各縣市帶來強風大雨。截至昨（24日）晚上8時，在全台造成2死、201傷，今日22縣市續停班停課，全台本地航班264架次全部取消，台鐵下午3時前全線各級列車停駛。

中央氣象署今日上午11時30分預測，格美中心已移離台灣，策後登陸福州。

內地中央氣象台表示，今早5時格美已減弱為強颱風，今日下午至晚上登陸，晚11時再減至颱風。

本港方面，天文台表示，下午部分時間有陽光及酷熱，分區氣溫在上水預測最高37度，今晚大致多雲，局部地區有驟雨及狂風雷暴，吹清勁西至西南風，稍後離岸吹強風，高地間中達烈風程度。

天文台今日（25日）分區預測，上水仍是最高37度。（天文台圖片）

展望明日有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時風勢頗大。隨後兩三日間中有驟雨，雨勢有時頗大。

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未來九天天氣方面，明日（26日）吹西南風5級，初時離岸6級，高地間中達8級。大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時驟雨較多，日間短暫時間有陽光。本周六至下周一，都是有幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。驟雨天氣一直持續，至下周六（3日）最高氣溫回升33度，日間酷熱。