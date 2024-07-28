颱風格美襲台｜「福順輪」沉沒1死4失蹤　8船擱淺29人待救

颱風格美（Gaemi，台稱凱米）過境台灣，9艘貨輪在台南、高雄、屏東等外海沉沒或擱淺，其中在高雄外海沉沒的「福順輪」仍有4人失聯，相關部門正全力搜救。



台灣傳媒報道，截至今日（28日）上午8時，海巡署及空勤總隊已救援7艘船共63人，另有29人留在2艘船上，暫時安全。原本載有9人的「福順輪」沉沒，其中4人獲救，1人死亡、4人仍失聯，當局持續搜救。

台灣海巡署陸、海、空全力搶救船員。（中時新聞網）

搜救隊昨日（27日）在高雄中芸漁港南側防波堤外海域發現一具遺體，因遺體周圍布滿大量漂流木，人員及船艇無法靠近，暫無法確認死者身分。

4名「福順輪」船員獲救，仍有4人失聯。（中時新聞網）

台灣海巡署統計，在南部外海擱淺、沉沒的船隻，船上仍有444.1噸輕、重存油，目前尚未發現大量燃油外洩，海巡單位已嚴密監控，避免船隻污染海域。