颱風格美減弱中央氣象台停止編號　福建近77萬人受災轉移30萬人

颱風「格美(Gaemi)」7月26日侵襲福建帶來暴雨強風，成為今年目前侵襲中國的最強颱風，目前正往江西、湖南、遼寧等內陸城市移動。

中央氣象台消息，今日（28日）颱風格美已進一步減弱，對其停止編號。另據福建省防汛辦統計，截至7月26日18時，颱風「格美」已造成福建省76.69萬人受災，轉移危險區域群眾30.42萬人。



據央視報道，截至27日7時，福建各級累計出動搶險救援隊伍1708支5.69萬人次，裝備1.27萬台套。全力搶修受損的電力、通訊等基礎設施，目前電網故障均已全部排除，通訊網絡保持平穩運行，未有鄉鎮及以上級別通訊全阻情況。

截至27日7時，各地累計下沉幹部20.64萬人次，轉移危險區域群眾30.42萬人。截至26日18時，颱風「格美」已造成福建省76.69萬人受災。目前災情還在進一步發展中，未接到人員傷亡和重大災情險情報告。

此外，7月28日，隨著熱帶低壓「格美」在湖北省內進一步減弱，目前已很難確定其環流中心，中央氣象台上午6時解除颱風藍色預警，8時已對颱風「格美」停止編號。