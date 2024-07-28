颱風格美襲台重創中南部 16縣市撤離逾1萬4千人 3行山客仍失聯
撰文：鄭寧
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格美颱風（Gaemi，台稱凱米）雖已進一步減弱，但仍持續在台灣帶來驚人雨量，並造成台灣中南部成為水淹重災區。據台媒報道，為確保居民安全，全台共16縣市採取預防性撤離，截至28日上午8時止，各縣市累積撤離共1萬4058人，全台共收容安置685人，以高雄市195人最多，嘉義縣172人次。
據台媒「ETtoday」報道，全台已有16縣市進行預防性疏散撤離，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、彰化縣等。截至28日上午8時止，各縣市累積撤離共1萬4058人；以花蓮3296人最多，其次是高雄市2993人。
另外，收容處所共開設10縣市、62處，收容安置共685人，以高雄市195人最多，嘉義縣172人次之；其中嘉義縣阿里山鄉里佳村辦公處受颱風影響停電、交通中斷，雖已通報台電處理，但因道路尚未搶通，尚未復電，影響人數共11人。
此外，台灣行山客中目前仍有3人失聯，1717人已下山，4人在山區安全住宿，雪霸、太魯閣、玉山等3座國家公園已停止入園申請，後續將持續調整入山(入園)申請。
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