陸艇翻覆｜死者家屬等不到道歉拒收10萬　陸方：後果民進黨負責

陸艇在金門翻覆事件釀2死，事件協商至今無果，兩名陸籍死者家屬因為等不到談判結果，3月5日中午前到殯葬所祭拜亡者後，在大陸代表泉州台辦副主任李朝輝等人陪同下離開金門，臨走前台灣海巡署金馬澎分署長陳泗川等人趕到渡船頭欲轉交家屬慰問金每人10萬人民幣，但被拒收，後續將轉交金門紅十字會代轉。



李朝輝批評，台灣出爾反爾、歪曲事實，3月3日返台後至今音訊全無，充分說明民進黨當局沒有解決誠意，連一句最簡單的道歉都沒有，他們無必要留在金門，「由此造成的後果由民進黨當局負責」。金馬澎分署長陳泗川則說，還是有繼續處理，不希望談判關起來。



泉州台辦副主任李朝暉（中）今下午率所有協商代表與家屬搭乘14：00船班經小三通返回廈門。（中時電子報）

李朝輝說，人員進行協商至今天也15天了，「經多次協商溝通，台灣方面依然未對事件發生過程真相作出令人信服說明，而且言詞前後矛盾、否認事實、謊話連篇」，並指控台方對家屬的關切和要求設置各種障礙，未妥善處理善後、製造各種困難。

陸艇金門翻覆｜2生還漁民流淚回憶：船隻被台方頂翻 鑽入水逃生

李朝輝指控，昨天台有關方面負責人在台民意機構繼續出爾反爾、歪曲事實，為推卸責任極力辯解，「台灣方面參加協商人員已於3日離開金門，至今沒有返回、毫無音信，這充分表明民進黨當局沒有解決問題誠意，我們也無必要留在金門，由此造成的後果由民進黨當局負責」。

家屬于德斌則說，他們來這邊很多天，一直沒給真相，「船明明被撞翻，沒有人承擔責任，連一句最簡單道歉都沒有，心裡很難過」，並說他們這次沒帶回親人遺體心裡很悲傷，哽咽表示希望能盡快解決這個問題。

陳泗川則回應，基於對家屬關懷，代表海巡署致贈慰問金，雖然事情還沒談成，但至少解決目前困境，「我們就是個給十萬人民幣，跟撫卹金不一樣」。但由於陸方家屬並未收下，陳泗川表示後續將由紅會轉交，並說他們「不是回台北就沒音訊，還是有繼續處理這一塊，還有保留聯繫辦法」，不希望談判協商關起來。

陳泗川說，因為整個撫卹總額還沒談妥，家屬還有疑慮，因此目前仍婉拒慰問金，並表示目前沒有安排下次溝通會議，「反正這個事情一定要做繼續處理」，但他未參與談判協商，對內容不了解。

陸方離台前受訪稱，不滿台灣方面沒人願意承擔，連一句最簡單的道歉都沒有，更說「相關後果由民進黨當局負責」。

陸漁船事件造成兩人死亡，死者家屬到金門當地的殯儀館上香，於下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷。（翻攝聯合報）

台海巡署：陸方堅持提出不符合台方法律制度的要求

針對陸方協商代表及家屬返陸，海巡署下午發布新聞稿回應，2月14日案發後，海巡署秉持人道精神積極協助家屬完成招魂、頭七法會等後事，並在法律規範下，盡力滿足家屬需求，以及提供具體撫慰方案，期給予最實質的協助及保障。

海巡署說，期間歷經數次協商，但陸方堅持提出不符合台方法律制度的要求，使雙方無法達成共識，我方非常遺憾，將持續保持最大誠意與開放態度，期待能早日化解歧見，共同解決問題。