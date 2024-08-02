台中幼兒園虐童8惡行曝光　4歲童遭捆手｢學狗吃飯｣、關黑屋騙有鬼

台中烏日區的一所幼兒園近日爆出虐待醜聞，家長指控園方掩蓋事實，並揭露了多項令人髮指的虐待行為。



綜合台媒報道，台中市議員張家銨和江肇國今（2）日陪同6名家長召開記者會，揭露了幼兒園老師的惡行。張家銨指出，涉事幼兒園對於虐待事件的處理極其草率，台中市教育局尚未進行深入調查便發表了新聞稿，家長對此感到極度不滿。經過幾天的調查和證據整理後，家長們希望能夠繼續追查此事，並讓幼兒園負責人承擔相應責任。

張家銨表示，早在7月2日，已有家長反映孩子回家後表示老師曾用力推頭。經調查發現，監視器錄下了老師推學生的畫面，但案件未有進一步通報，只是將老師解職，未有實質處理。

台中烏日幼兒園傳出虐童案件，坐在椅子上的男童突遭老師甩飛，撞傷女同學。（網絡）

受害家長揭露了老師的8項虐待手段，包括：將孩童關進小黑屋並關燈，聲稱裡面有魔鬼；用鈴鼓敲打孩子的頭、肩膀、背部；用膠帶黏孩子的嘴巴；將孩子雙手綑綁，逼迫他們像小狗一樣吃飯等。這些行為導致3~4歲的孩子出現拒絕上學、暴力傾向等問題，家長們對此深感痛心。

家長們激動地表示，虐待事件早在去年8月就已開始，孩子的瘀青持續了一整年，園方卻選擇隱瞞。甚至有家長反映，部分幼童甚至要求穿長褲去上課，說「這樣被老師打比較不痛」。

幼兒園負責人回應，目前正在調查中，並表示已將相關影片交給教育局，並沒有故意隱瞞。至於涉事老師已被停職，台中教育局尚在進一步調查是否有超過6名學童受害。