山東5歲童遭虐死因查明　生母男友曾問醫生：媽打死孩子要負責？

今年3月，山東威海市文登區5歲男童疑被生母及其男友打死，事件近日有最新進展，男童致命死因查明，為肝臟破裂及多臟器出血導致失血性休克而亡。警方以故意傷害致死罪對30歲的男童生母陳某，及其男友石某某提請檢察院進行逮捕。



《華商報大風新聞》報道，5月4日，男童爺爺鄭先生證實，孫子的死因已經查明，家屬已拿到警方的鑒定意見通知書，「五一節前3天，警方給我們家屬通報了屍檢結論」。

威海市公安局文登分局4月25日出具的鑒定意見通知書顯示，分局聘請有關人員對鄭某某的死因進行司法鑒定，鑒定意見是從其送檢的血液和胃內容物檢材中未檢出常見毒（藥）物成分。被鑒定人鄭某某肝臟破裂及多臟器出血和血腫形成，致失血性休克而死亡。

威海市公安局文登分局出具的鑒定意見通知書。（華商報大風新聞）

鄭先生只取得致命傷的報告，未獲孫子的完整屍檢報告，「警方說是案情還在偵破」。他想申請重新做屍檢，「孩子身上每處傷都應該詳細鑒定，屍檢報告應該都搞清楚，如果就給我這麽個致命傷的報告，我肯定不認同的」。

據此前通報，威海市公安局文登分局於3月26日上午11時許接報，5歲男童鄭某某疑似非正常死亡，經立案偵查，警方同日對陳某、石某某採取刑事拘留強制措施，並同步商請檢察機關介入。目前，陳某被關押在文登看守所，石某某被關押在威海看守所。

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鄭先生透露，陳某、石某某涉嫌故意傷害致人死亡，警方已經以故意傷害致死遞交給檢察院，但他不認同兩人所涉罪名，「公安局給出的逮捕罪名我不認同，說是故意傷害致人死亡，我認為在家把孩子打死了，不送醫院看著孩子死去就是故意殺人」。

鄭先生認為，陳某及石某某均涉嫌參與其中，他一直想從警方口中得知兩人為何要打死孫子，「孩子前胸後背、頭臉部都有傷，被打得胸部凹陷，他的肝臟都打碎了，多處臟器出血，這個不一定是一個人打的了，他們倆都有份吧，如果是他媽媽不打的話，這個男的也不敢打，就是因為媽媽打孩子，所以他也敢打」。

石某某在醫院背著手，陳某面對兒子的死亡，蹲在地上掩面痛哭。（華商報大風新聞）

案發一個多月，鄭先生父子有新發現。他介紹，3月26日案發當日，曾有民眾在醫院目擊陳某及石某某將5歲的鄭某某送入院，「看到他倆把孩子送到醫院，看著孩子死了，親眼聽到他（石某某）就去問醫生，說是如果是母親打死了，是不是這個刑罰能輕一點，醫生說你還小嗎？這位目擊證人給我們發了微信」。

微信聊天記錄顯示，目擊者稱當時正在急診排隊，有多名醫生跑去搶救，不足10分鐘警察到場，「他（石某某）在醫院的時候還偷偷問大夫，如果是孩子媽媽打死了孩子用不用負責？大夫當時和我說，這個男的沒腦子，問這麽低級的問題」。鄭先生已將前述證據告知警方，「警方就說，他們什麽都會調查的，這是法律程序」。