小二女生玩交換秘密後告訴老師　揭同學被舅父逼口交：很臭很噁心

台灣小學2年級女學生玩交換秘密遊戲，驚聞女同學曾遭親舅舅強逼口交，悄悄告訴學校老師，學校依法通報性侵害案件，涉案舅舅到案後雖矢口否認犯行。新北地院法官考量女童陳述受害過程清楚並且無誣陷動機，日前依對未滿14歲女子強制性交罪，判刑7年10月，可上訴。



判決指出，受害女童於2021年從新北市搬到台中市就讀小學1年級，隔年與同班1名女同學玩交換秘密遊戲，驚聞受害女同學曾遭親舅舅強逼口交，悄悄告訴學校老師，學校依法通報性侵害案件。

真的很噁心。 受害女學童

受害女學童於2020年6歲時，就讀新北市一所幼稚園高班時，與外公、外婆和白天在飲料店打工，晚上讀大學夜間部的舅舅一起同住，舅舅當年夏天說要帶女童去找在山上務農的外公，2人邊走邊聊走到半路，舅舅叫她等一下，說要去小便，回來時褲子沒穿上。

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舅舅見四下無人，竟抓著女童要求幫他口交，女童覺得很臭又很噁心，掙扎後獨自一人跑回家。舅舅事後曾要女童不可以跟別人說，還說會買糖果給她吃，隔沒幾天，真的買糖果回來給她。



女童因單親的父親在外地工作，幼稚園畢業後將女童送至在台中工作的女友幫忙照顧，女童轉學到台中念小學，也因與班上女同學交新朋友，玩交換秘密遊戲此事才曝光。

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涉案舅舅到案後雖矢口否認犯行，新北地院法官考量女童於事隔2年及2年半在警詢及檢方偵查時陳述受害過程清楚且並無誣陷動機，日前將其舅舅依對未滿14歲女子強制性交罪，判刑7年10月，仍可上訴。

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