台男喝芝麻凍竟咬到爆漿口感！杯底驚見曱甴一家　鶴茶樓緊急道歉

台北市一名男子25日到著名手搖飲品店「鶴茶樓」購買飲料，飲用後發現芝麻凍有脆脆的「爆漿口感」，打開才知道吃的竟是蟑螂，嚇得他上網發照片爆料。



對此，鶴茶樓回應稱，對於受影響的顧客，已經主動聯繫、積極處理，會盡最大的努力去跟顧客溝通、取得共識，並配合政府部門調查。



台北市一名男子到著名手搖飲品店「鶴茶樓」購買飲料，飲用後發現芝麻凍有脆脆的「爆漿口感」，打開才知道吃的竟是蟑螂，嚇得他上網發照片爆料。（網絡圖片）

台北市一名男子到著名手搖飲品店「鶴茶樓」購買飲料，飲用後發現芝麻凍有脆脆的「爆漿口感」，打開才知道吃的竟是蟑螂，嚇得他上網發照片爆料。（網絡圖片）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，該名男子爆料稱，他當日購買了一杯有芝麻凍的奶茶，飲用的過程中，發現嘴裡有脆脆的口感，因此相當好奇是什麼。

沒想到，拆開杯子的封膜，男子才發現，杯底竟然有好幾隻蟑螂，且他還「咬到一隻爆漿」，氣得他上網爆料。

不少網友對此驚喊，「要吐了」、「好噁我的媽啊啊啊啊」、「還好我都自帶透明環保杯，這加料喝到快完真的會想嘔」。

鶴茶樓：深表歉意

對此，鶴茶樓發布公告稱，有顧客消費後在飲品內發現異物，總部對此深表歉意，也對於給顧客帶來不便一事深感抱歉。

鶴茶樓表示，針對此事件，經過督導緊急了解，確認該店家有定期做消毒，他們也會立即展開內部調查，針對分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，防止類似事件再度發生。

鶴茶樓又說，目前已要求該門市26日公休一天，進行總部規範的全面衛生清潔與稽查。此外，他們相當關心顧客的身心狀況，對於受影響的顧客，已主動聯繫、積極處理中，接下來會盡最大的努力跟顧客溝通，並取得最好的共識，妥善將事件解決。