油罐車混油調查結果：21.6噸流入內蒙古　7家企業共處罰金1104萬

官媒《新京報》於7月曝光內地運油車運輸行業亂象，有運油車卸完煤製油，未經清洗直接裝運食用大豆油，引發社會對食用油安全的擔憂。



今日（25日），國務院食安辦發布調查處置情況，對涉事油罐車所運共67.77噸油品部份追回封存，其中21.6噸已被出售使用，流入內蒙古鄂爾多斯市；對涉事7家企業給予行政處罰，共處罰金1104萬人民幣（下同）。



內媒《新京報》披露內地油罐車混裝食用油和工業油，引發社會輿論震盪。（網絡截圖）

通報詳述了涉事罐車「冀E5476W」和「冀E6365Z」的違法事實。

其中，5月22日11時，「冀E5476W」司機要某某駕駛涉事罐車從寧夏煤業有限責任公司煤制油分公司裝載煤制油（煤基費托合成粗液體蠟2#），5月23日16時到達河北石家莊晉州市華力油脂有限公司，卸載全部貨品。5月23日21時到達河北省衡水市武強縣休息，5月24日16時從中儲糧油脂（天津）有限公司裝載食用植物油，5月27日7時到達陜西勉縣新力油脂有限公司，卸載油品35.91噸。

經查，7月3日，涉事車輛（登記在河北邢台金谷倉物流有限公司名下）的實際車主高某群為掩蓋問題，指使其三哥高某修夥同河北邢台金谷倉物流有限公司負責人孫某某，找到河北石家莊民通汽車服務有限公司負責人胡某某開具5月23日罐車清洗虛假票據（500元）。

此外，5月16日17時，「冀E6365Z」的司機張某某駕駛涉事罐車從寧夏煤業有限責任公司煤制油分公司裝載煤制油（煤基費托合成粗液體蠟1#），5月18日16時到達河北省秦皇島衡杉科技有限公司，卸載全部貨品。5月19日19時到達河北省秦皇島市海港區等待配貨，5月20日19時到達河北三河匯福糧油集團精煉植物油有限公司等待裝車，5月21日11時從河北三河匯福糧油集團精煉植物油有限公司裝載食用植物油，5月22日12時到達內蒙古鄂爾多斯市東勝區百勝隆糧油有限公司，卸載油品31.86噸。司機張某某稱5月20日已做清罐處理，經公安機關現場核查，當時涉事罐車軌迹所在地周邊沒有符合專業要求的洗車店和移動清洗車。

一輛卸完煤製油的運油車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

涉事罐車「冀E5476W」所運35.91噸油品，用於飼料加工11噸，其余24.91噸未售出，已全部封存。

涉事罐車「冀E6365Z」所運31.86噸油品，已封存2.48噸；剩余29.38噸被分裝銷售，已銷售但未被使用的7.78噸已全部追回並封存，已被使用的21.6噸流向內蒙古鄂爾多斯市，未流向其他地區。

聯合調查組認定，運輸企業負有管理責任，依據《食品安全法》《道路運輸條例》給予行政處罰；車主負有主要責任，涉嫌犯罪的依法移送公安機關；司機負有直接責任，應以行為犯論處，依據《刑法》有關條款追究刑事責任；購買企業作為委託運輸方負有相應責任，應依據《食品安全法》給予行政處罰；生產企業通過銷售合同約定將運輸和交付環節責任全部由買方承擔，違反《食品安全法》有關食品生產經營者應當保證食品安全、對社會和公眾負責的規定，應給予行政處罰。

天津一家食用油廠門口，罐車司機正在擦拭卸油口以應付廠家的檢查。 （新京報）

同時，涉事地區人民政府責成相關行政部門，對河北邢台卓然聯合運輸車隊法定代表人倪某某、河北邢台皓源物流有限公司法定代表人澹台某某、河北邢台金谷倉物流有限公司法定代表人陳某某，罐車「冀E5476W」實際車主高某群、罐車「冀E6365Z」實際車主劉某某等5人依法查處，對構成犯罪的移送公安機關依法追究刑事責任。

公安機關對涉事司機要某某、張某某，依法刑事立案並採取刑事強制措施。

對參與開具罐車清洗虛假票據的河北邢台金谷倉物流有限公司負責人孫某某、河北石家莊民通汽車服務有限公司負責人胡某某、罐車「冀E5476W」實際車主的三哥高某修等3人，依法處以10日拘留的行政處罰。

深圳糧油從業者透露，中儲糧（東莞）工廠生產的食用油符合國家生產標準，生產後直接包裝成桶裝油，不存在用連油車裝載運輸環節。（讀特新聞）

依法對涉事7家企業給予行政處罰，並分別罰款，共處罰金1104萬人民幣（下同）。

對河北邢台卓然聯合運輸車隊，依法收繳道路運輸經營許可，處罰沒款合計約168萬元；對河北邢台皓源物流有限公司，依法收繳道路運輸經營許可，處罰沒款合計約151萬元；對河北邢台金谷倉物流有限公司，依法處罰沒款合計約192萬元；對陜西勉縣新力油脂有限公司，依法給予警告，沒收違法所得約30萬元；對內蒙古鄂爾多斯市東勝區百勝隆糧油有限公司，依法給予警告，沒收違法所得約26萬元；對中儲糧油脂（天津）有限公司依法處罰款約286萬元；對河北三河匯福糧油集團精煉植物油有限公司依法處罰款約251萬元。

對調查過程中地方發現的公職人員可能存在的失職瀆職不作為問題，由當地紀檢監察機關介入調查。

下一步國務院食安辦將持續深入開展罐車運輸食用植物油問題專項整治，嚴格落實食用植物油運輸專車專用，以「零容忍」的態度，嚴處重罰各類違法違規行為，加強全鏈條管理，健全完善監管協調機制，確保食用植物油安全。歡迎來自媒體記者、人民群眾等各種方式的社會監督。