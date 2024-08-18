深圳72歲老婦稱百果園買山竹被蠍子咬傷　索償5萬僅獲500元充值卡

一名男子向內媒《澎湃新聞》投訴稱，近日他72歲的母親在水果專賣店百果園於深圳的一家分店購買了山竹等水果，回家拆山竹包裝袋時被藏在裏面的蠍子蜇傷了右手。事後，家人多次和百果園溝通，但目前得到的解決方案是賠償一張500元（人民幣，下同）的百果園充值卡。



一名男子向內媒投訴稱，近日他72歲的母親在水果專賣店百果園於深圳的一家分店購買了山竹等水果，回家拆山竹包裝袋時被藏在裏面的蠍子蜇傷了右手。（深圳新聞網）

報道指，李先生稱，母親8月2日在百果園深圳光明中糧雲景店購買了進口的花山竹。李先生稱，「回家後，母親打開山竹包裝袋，不料被藏在裡面的蠍子蜇傷了右手手指」。家人立即將蠍子踩死，並拍照存證。

隨後，李先生家人帶母親前往深圳寶田醫院就醫，診斷報告顯示，李先生母親右手中指末節指腹處見一傷口，腫脹、觸痛，初步診斷為被蟲咬傷。

李先生稱，「回家之後疼痛緩解了一些，但第二天晚上7點多，母親左側開始胸痛。」母親此前患有乳腺癌，他害怕蠍毒影響到母親健康，於是8月3日晚帶母親前往香港大學深圳醫院就診。

水果專賣店百果園，圖中為非涉事門店。（南方都市報）

提出賠償5萬元現金

百果園光明區運營負責人告訴李先生，百果園區總部給出最終解決方案是賠償一張500元的百果園「好吃卡」（充值卡）。李先生隨後致電百果園光明區運營負責人並提出賠償5萬元現金，對方即掛斷了電話。

百果園方面表示，已調取了產地挑選山竹的監控和門店包裝山竹的監控，均未發現蠍子的身影，因此無法確認蠍子的來源，又指當事人提供的證據鏈不足，目前公司已報警處理。