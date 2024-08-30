大陸選手在國際射擊賽搶台灣隊旗幟　遭主辦單位取消參賽資格

本月27日起，全球最大型的射擊運動協會「國際實用射擊聯盟」（IPSC）在印尼舉行四年一度的澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽，台灣名列32支參賽隊伍中。然而在開幕式上，有來自中國大陸的選手試圖拆下台灣隊掛在現場的青天白日滿地紅旗，但隨即被台灣選手奪回。事後，台方向主辦方申訴，主辦單位29日做出懲處，宣布取消大陸選手的參賽資格。



今屆澳亞賽共有32國參加，參賽20多年至今，台灣都以青天白日滿地紅旗作為代表旗幟。不過在開幕式期間，台灣唯一一位參賽選手暨裁判陳品佑，在現場目睹3名大陸選手，將台灣隊的旗幟從旗桿上卸下，於是他上前阻止，經喝止後對方有交出旗幟，最後旗幟被重新掛回旗桿上。

今屆澳亞賽共有32國參加。（Facebook）

陳品佑的父親陳信宏在社交平台透露，事後，台方立即將此事向主辦單位申訴，主辦單位也派出人在旗桿附近看守，避免有人再來鬧事，並派人保護陳品佑，確保人身安全；同時發聲譴責大陸隊無視比賽規則、不符合體育精神的蠻橫行徑。

陳信宏更指出，台灣加入IPSC已經24年，他過去接觸過的大陸選手都是有禮貌兼有理智的人，直到今年才第一次見到會做出如此愚蠢且無理行為的選手。

而主辦單位也表達遺憾，並稱將確保不會再發生這類狀況。同時，事件在大會內部也持續發酵，至少10個國家代表發聲，並斥責大陸選手沒有體育精神。

29日，國際靶場監督官協會（IROA）正式宣布，搶奪台灣代表隊旗幟的大陸選手，已被以違反IPSC運動精神條例，取消本次澳亞賽參賽資格。對此，陳信宏表示，感謝主辦單位秉公處理。