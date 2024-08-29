巴黎殘奧︱國泰向獎牌運動員致敬　送1年無限次商務客艙機票

巴黎2024殘疾人奧運會（巴黎殘奧2024）於8月28日至9月8日舉辦，香港隊將派出9男14女共23名運動員出戰，包括港將余翠怡、陳浩源、梁育榮、朱文佳等。為了鼓勵香港運動員，國泰宣布將向今屆殘奧得獎的香港運動員，送上一年無限次乘搭商務客艙機票，或100萬里數。



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2024年8月28日，巴黎殘奧舉行開幕式，圖為香港代表團進場。（Reuters）

政府成功購入2024巴黎殘疾人奧運會的香港電視播映權，大家可以於免費電視台收看巴黎殘奧會的賽事！其實早在1972年開始，香港已經有運動員參加殘奧，至今已取得合共131面獎牌。早在1984年，香港已經有運動員在殘奧會取得首面殘奧金牌！惟當時沒有把這個重要的場面留下來。

國泰這次跟三位傳奇香港殘奧運動員合作，包括港史首面殘奧金牌得主曹萍、「天下第一劍」張偉良、「獨臂萬能俠」高誌樫，透過AI技術，結合運動員親述的經歷及歷史資料，還原昔日奮戰的珍貴片段，推出殘奧宣傳片。為鼓勵港人關注巴黎殘奧，國泰在Instagram 限時動態以「Add Yours（輪到你了）」的形式，在社交媒體上為香港運動員打打氣！

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為支持香港運動員，國泰在香港及巴黎機場安排機場服務團隊，確保妥善管理殘奧健兒的裝備，更安排 「寰宇堂」商務貴賓室及就近登機服務，助力一眾運動員保持最佳狀態，在殘奧創下佳績。

為鼓勵香港運動員，國泰更宣布將向今屆殘奧得獎的香港運動員，送上一年無限次乘搭商務客艙機票或100萬里數。

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