網紅偷拍高雄知名淫竇！大量性感女郎排排企如選妃　扯皮條識英文

被市民嘲諷只有市長陳其邁不知道！台灣高雄一處知名豔窟已經被抄數次，但仍死灰復燃，一位國際級「老司機」特地前往「探勘」，還有「扯皮條」熱情英文導覽，性感短裙妹站一排任挑。



賣春女站成一排任老司機挑選。（YouTube截圖 / @社會事新聞影音）

整段探勘的經過，除了被該位網紅JOJO分成2集上載到自己的IG上，也被轉載到「社會事新聞影音」網絡社群，據了解JOJO是一位專門到世界各地艷窟拍開箱影片的網紅，粉絲高達56.3萬人，這次他直奔這處高雄在地人都知道，位於新興區七賢一路上某知名「電信大樓」6樓的艷窟。

更多相關片段截圖：（按圖了解）



該應召站位於高雄某知名「電信大樓」內。（YouTube截圖 / @社會事新聞影音）

細看他用隱藏式攝影機拍下的影片，這棟住商混合大樓的入口相當平凡，並沒有特別的門禁，和其他上班族、住戶一起進電梯，到達6樓後電梯門一開，就看到不少身材火辣的賣春女挽着客人正準備去交易，「生意」看來不惡。

而皮條客的服務態度也相當周到，不知是否以為他是觀光客，竟曬出流利英文「導覽」，迅速將他帶到艷窟裏，一整排性感短裙女子排排企供他挑選，他也在影片裏加註「業者打着現場選妃的名號，小姐站滿房間讓客人挑選，如市場一樣報價」，還嘲諷稱「網嘲全市只有暖男不知道」，意指如此囂張的艷窟，大概只有高雄市長陳其邁還被蒙在鼓裏。

事件發生所屬轄區警方，高雄市新興分局對此表示該大樓從2024年開始至今，涉及妨害風化部已經主動聲請搜索票查獲2次，「相關店家都已由法院裁處勒令歇業並廢止營業登記」、「另本分局亦積極查緝轄內各處妨害風化等不法情事，2024年度共計查緝8件妨害風化案，本分局將持續強力積極查緝此類不法案件，並透過第三方警政等行政干預措施將此種以合法掩飾非法之不肖業者掃除殆盡。」

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