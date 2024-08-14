美女網紅遊日本　渣男老公謊稱排隊買潮牌還打卡　真相竟是去買春

曾登上《國光幫幫忙》的台灣健身網美Mika近日接受訪問，認了今年離婚選擇斷開婚內偷吃、買春的千萬地產經紀前夫。



她還傷心表示，前夫趁她生病住院期間，以工作應酬為由，帶小三玩樂，一次都沒有到醫院探望過她。

曾登上《國光幫幫忙》的台灣健身網美Mika（IG@milk.du84）

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Mika接受《鏡週刊》訪問，透露前夫從事地產經紀業，在高雄當地也是扶輪社會員，是地方小有名氣的人物。

兩人結婚後，丈夫多次以應酬為由不在家，就連她生病住院期間，也一次都沒有到醫院探望過她，讓她心碎認清「他只愛他自己」。

Mika回憶兩人有次到日本遊玩，早上前夫佯稱去排隊買潮牌，還拍了照片給她，她就待在酒店房間收拾行李準備退房。

中午前夫滿頭是汗返回飯店，說自己沒有買到潮牌，她還安慰前夫，沒想到事後親友才透露前夫當時其實是去當地風俗店買春。

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抓包前夫多次劈腿，Mika心碎搬離家，為了挽回婚姻，前夫還過戶了千萬（台幣）房產，她感受到前夫誠意兩人又嘗試復合，她還搬回家同居。

但馬上又發現前夫帶著小三出外地玩，最後決心離婚，結束兩人2年婚姻。

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