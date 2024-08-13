四川森林罕見｢雪白瑞獸｣現蹤　東張西望全被拍下　20秒珍貴片曝光

撰文：ETtoday
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四川涼山木里縣野保協會的紅外線相機，近日在木里原始林區拍攝到一隻「白色瑞獸」突然從鏡頭前緩緩走過，甚至呆萌看著鏡頭好幾秒才轉身離開。

該動物全身白色，仙氣爆棚。動物學家查看後核實，確認影片中的野生動物為白化毛冠鹿，為國家二級保護野生動物，雌性。

四川木里驚現罕見白色瑞獸，經核實為白化的毛冠鹿。（紅星新聞）

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據《紅星新聞》報導，8月11日，近日，涼山州木里縣野保協會的紅外線相機，在木里境內的原始林區拍攝到一隻「白鹿」。

經核實，確認影片中的野生動物為國家二級保護野生動物毛冠鹿，該鹿為雌性。

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白化毛冠鹿較為罕見，這是在木里境內首次用紅外線相機拍攝到的白色毛冠鹿影片。

通過紅外線相機拍攝到的影片可以清晰地看到，一隻全身白色的毛冠鹿緩緩走過來，不時四處張望，顯得十分機警。

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毛冠鹿屬國家二級保護動物，一般毛髮夏毛為褐色，冬毛為黑色，這種白化或屬於基因變異，十分罕見。

據悉，在古代，白鹿被視為「瑞獸」，是吉祥的象徵。無論是傳說中的福、祿、壽仙還是麒麟，都與白鹿有著緊密的聯繫。

據悉，上述20秒的影片拍攝於木里海拔2800米的高山灌木叢中，在這個監測點紅外線相機還拍攝到黑熊、中華鬣羚、森林狼等大型動物。

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