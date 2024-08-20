河南2男深夜捉44隻壁虎遭民警斷正刑拘　警方：捉1隻即違法

內媒《瀟湘晨報》報道，近日，河南周口市有兩名男子因獵捕共44隻壁虎遭刑事拘留。當地警方指出，非法狩獵「三有」陸生野生動物1隻以上就屬於違法行為，20隻以上的就可以刑事立案。



河南2男子捉44隻壁虎被刑拘。（公衆號：平安淮陽）

據《瀟湘晨報》報道，近日，8月14日凌晨許，河南周口市一出所民警夜間巡邏時，發現兩名男子戴頭燈用自製粘桿捉壁虎，遂將兩名男子帶入派出所。經詢問，兩人對自己的違法犯罪行為供認不諱，目前兩人已被採取刑事強制措施，獵捕的共44隻壁虎已放生。

河南2男子捉44隻壁虎被刑拘。（公衆號：平安淮陽）

抓壁虎為何犯罪？是「三有」保護動物

壁虎具有較高中醫藥用價值，壁虎乾製品被稱為「天龍」，是一種常用的名貴中藥材，但入藥的壁虎需經人工繁育等合法手段獲取，加工後可入藥，有祛風活絡、散結止痛、鎮驚解痙等功效。該物種屬於「三有」保護野生動物，任何個人和單位，不得隨意獵捕和出售。

拱北口岸曾截獲壁虎乾製品。（拱北海關）

什麼是「三有」保護動物？「三有」陸生野生動物，即內地野生動物保護法中規定的具有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。常見的「三有」保護動物有：麻雀、壁虎、青蛙、野兔、刺蝟、竹鼠、菜花蛇、野豬、鵪鶉等等。

內地警方提示，根據相關規定，非法狩獵「三有」陸生野生動物1隻以上就屬於違法行為，20隻以上的就可以刑事立案，50隻以上的，為重大案件；100隻以上或者具有其他惡劣情節的，為特別重大案件。