43歲文青女神賀十一國慶惹議 圈中閨密靠一關鍵懷疑親筆信係代寫
撰文：聯合新聞網
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過去曾支持過太陽花運動、香港雨傘運動的歌手安溥（張懸），在10月1日中國國慶時，經紀公司的官方微博上發了一篇她親筆手寫祝賀國慶的信，立刻引發台灣網友熱議，有粉絲對她很失望，而好友何欣穗想為她緩頰，但網友則不認同。
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何欣穗起先一開始認為那封親筆信根本不是安溥的筆跡「差好多」，接著話鋒一轉表示：
「就算是真的，去了人家國家巡演，對方國慶祝福一下，就要被講得那麼難聽嗎？實在不明白。」
何欣穗還舉例：
「若歌手去了美國巡演時剛好遇到對方國慶，可以獻上祝福嗎？祝福了就會被圍剿嗎？」
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她也點出一關鍵：
「若這寫的是『祖國生日快樂』那另當別論喔」最後她也強調「這真的不像她的筆跡啊」。
何欣穗這樣的貼文一出，網友們紛紛留言指出：
「用她的名字發就是要負責啊！是不是親筆寫的不是重點」
「這個論述我還在震驚中，重點是，她不是不知道這個時間點和日子，發這樣的言論是有多敏感欸！」
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