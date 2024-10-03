43歲文青女神賀十一國慶惹議　圈中閨密靠一關鍵懷疑親筆信係代寫

過去曾支持過太陽花運動、香港雨傘運動的歌手安溥（張懸），在10月1日中國國慶時，經紀公司的官方微博上發了一篇她親筆手寫祝賀國慶的信，立刻引發台灣網友熱議，有粉絲對她很失望，而好友何欣穗想為她緩頰，但網友則不認同。



【圖輯】點圖放大看更多安溥（張懸）照片👇👇👇

+ 11

何欣穗起先一開始認為那封親筆信根本不是安溥的筆跡「差好多」，接著話鋒一轉表示：

「就算是真的，去了人家國家巡演，對方國慶祝福一下，就要被講得那麼難聽嗎？實在不明白。」



何欣穗還舉例：

「若歌手去了美國巡演時剛好遇到對方國慶，可以獻上祝福嗎？祝福了就會被圍剿嗎？」



【相關圖輯】41歲影帝簽約大陸公司火速表態 十一國慶文未提2字陸網民不領情（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

她也點出一關鍵：

「若這寫的是『祖國生日快樂』那另當別論喔」最後她也強調「這真的不像她的筆跡啊」。



何欣穗這樣的貼文一出，網友們紛紛留言指出：

「用她的名字發就是要負責啊！是不是親筆寫的不是重點」

「這個論述我還在震驚中，重點是，她不是不知道這個時間點和日子，發這樣的言論是有多敏感欸！」



安溥（張懸）在10月1日中國國慶時，經紀公司的官方微博上發了一篇她親筆手寫祝賀國慶的信。（微博 /@聯成娛樂 ）

延伸閱讀：

全台最不想放颱風假的人之一 前主播蕭彤雯吐「3大原因」網笑翻

指控陳建州性騷被封殺？大牙11字回應揭真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】