女主播賣淫 性交時發現對方「尺寸變來變去」 開燈驚見這一幕！
撰文：ETtoday
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內蒙古一名男子約了一名女直播主進行性交易，價格談好一次1000元人民幣。
然而又覺得太貴，找了另外3個好兄弟「拼單」，一人出250元，但並未向女直播主說明4人都來。
關燈進行性交易期間，他以完事後上廁所為由，4人輪流上陣。最後，女直播主發現「尺寸變來變去」識破，氣炸報案。
以「怕醜」為由要求關燈 被揭發後仍繼續硬上性侵（點圖放大閱讀）：
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據《鳳凰網》報道，內蒙古4名男子日前在大排檔吃宵夜時滑手機，滑到一名女直播主。其中一名黃姓男子密她，之後和該女談好進行性交易，一次1000元。但黃男卻覺得有點貴，私下跟另外3男一起「拼單」嫖娼，一個人出250元。
在女直播主來到房間後，黃男以「害羞」為由，將房內電燈全關、窗簾也拉上，室內一片漆黑。兩人完事後，黃男假稱要上廁所，實則是讓朋友魏男假裝是自己，進入房間與該女上床，魏男完事後又故技重施讓第三人劉男進來。
報道指出，由於劉男與前面兩人的體重、聲音、動作、性器官尺寸等明顯不同，女直播主覺得不對勁，秒警覺把燈打開，發現男子換人後，她立刻表示拒絕繼續性行為，但劉男卻以付過錢為藉口，強迫該女繼續。之後，第4名男子高男也進房性侵該女。
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女直播主事後報警，控告4男性侵。最後，法院判決認為，4男雖然全程沒有使用暴力手段，但先是使用了欺騙手段，讓女子處於「不知反抗」的狀態下。受害者發現「拼單」後，因對方是4個男人，又處於「不敢反抗」的狀態下。
法院認為，魏、劉、高3男被判性侵罪成立，黃男雖然沒有違背女子性意願，但參與了策劃與協助性侵，屬於性侵從犯。最終，黃男被判刑2年，其他3男被判刑4年，女直播主則因賣淫被行政拘留15天。
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