台女童當街遭陌生男子強拉熊抱　淒厲尖叫｢救我｣27秒影片轟動全台

台媒報道指，桃園昨天（27日）發生女童被當街強擄事件，一名小學女生遭到一名有身心障礙的陌生男子強拉熊抱，她不斷掙脫逃竄，力竭聲嘶高喊不要和救命，近30秒的影片曝光後引發廣大關注。



一名小學女生遭到一名患有身心疾病的陌生男子強拉熊抱，她不斷掙脫逃竄，力竭聲嘶高喊不要和救命。（影片截圖）

一名小學女生遭到一名患有身心疾病的陌生男子強拉熊抱，她不斷掙脫逃竄，力竭聲嘶高喊不要和救命。（影片截圖）

一名小學女生遭到一名患有身心疾病的陌生男子強拉熊抱，她不斷掙脫逃竄，力竭聲嘶高喊不要和救命。（影片截圖）

女童媽媽在FB發出一條27秒閉路電視影片，表示她的女兒27日上午10點在某路段遭到一名白衣男子試圖侵犯。

由影片可以看見，白衣男在騎樓下不斷強拉、硬抱女童，還用手指比出「噤聲」手勢，女童則嚇到不斷尖叫喊出「救我」、「不要碰我」、「不要動我」等語，同時多次試圖甩開男子，伸手向路過的司機求助。但男子不為所動，一度靠體型優勢壓制。

台媒報道指，短短27秒有4、5輛汽車及電單車路過，但無人注意到異狀，最後是一名當時在附近掃地的人發現，才將女童救下並帶往派出所報警。

女童媽媽在FB發文講述事件。（FB）

女童媽媽表示，「我的孩子求救成這樣，沒有人救也就算了，報案了知道犯人在哪，卻還是……」又稱「自己孩子身心有病，做家長的不顧到底誰能管，仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心裡陰影了，這債誰來還！」

救人者：男子要強脫女童衣服

當地警方表示，全案已找到涉案男子，目前依強制猥褻罪偵辦，又指調查發現該名男子剛成年，領有身心障礙手冊，據悉他說自己想和女童聊天。

事發影片顯示，一名當時在掃地男子上前救下女童，該男子的真正身份為一名司機。該司機表示，女童獲救後哭喊指對方一直要強脫她衣服，女童情緒不穩一直哭，涉案男子則疑似是身心障礙者，看到他就鬆手跑掉。