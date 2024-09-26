湖南9歲女遺體現偏僻河中　家屬：被發現時全身赤裸頭部有傷

據《新京報》今（26日）報道，湖南一名9歲女童的遺體在河中被發現，家屬稱孩子被發現時全身赤裸，身上有傷。當地派出所表示，女童是意外身亡還是涉及刑事案件正在調查中。



家屬稱孩子被發現時全身赤裸，身上有傷。（新京報）

家屬稱孩子被發現時全身赤裸，身上有傷。（新京報）

湖南江永上甘棠村一名9歲女童被發現在河中身亡。死亡女童的母親表示，21日女兒被發現時未穿衣服，身上有傷。

上甘棠村一名村幹部稱，9月21日，女童家裏人說孩子沒有回家，媽媽馬上去找人，但一直到找到下午五點也沒找到人，當天還下著很大的雨。

村幹部表示發現遺體的地方比較偏僻。（新京報）

村幹部表示發現遺體的地方比較偏僻。（新京報）

後來有一位家住河邊的村民，去餵雞的時候看見河裏有一個人在水裏泡著，全身赤裸，孩子的衣服是後來警方在河裏找到的。孩子頭上有點腫，疑似受傷。該名村幹部還表示，發現遺體的地方一直都沒有小孩子去游泳，比較偏僻。

村幹部表示發現遺體的地方比較偏僻。（新京報）

死亡女童的家屬周女士稱，目前警方還未進行屍檢。當地派出所表示，多位民警正在現場調查，女童是意外身亡還是涉及刑事案件正在調查中。