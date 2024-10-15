有片｜湖南兒童掉入工地深水洞　白衣男飛奔下水救人至精疲力盡

據內媒《新京報》報道，10月13日，湖南一名兒童在工地玩耍，不慎掉入深水洞中，一名白衣男子果斷跳入水坑將兒童抱起，地面也有多人參與救援。



男子始終將小孩抱在懷中。（影片截圖）

兒童被成功救出。（影片截圖）

10月13日，湖南隆回縣一兒童在施工地玩耍時不慎掉入深水坑。網傳影片顯示，一位成年男子將兒童抱在懷中，並拉住地面上人伸出的管狀物，最終兒童被成功救起。

男子飛奔救人。（影片截圖）

有目擊者稱，男子發現兒童落水後便迅速跳入水坑將兒童抱起。影片拍攝者表示：「白衣大哥自始至終都抱著小孩，直到救上來，自己已經精疲力盡！！」

不少網民在評論中表示還好有人挺身而出：「萬幸！河北固安縣當時就是這樣一大一小走了」「下去救人真的勇敢、下面真的很危險」「應申報見義勇為獎」「為參與救人的英雄們點讚」。

兒童被成功救出。（影片截圖）

對於小孩為何會掉入深水中，影片拍攝者則回應稱：「小區孩子當然會在小區玩。小區沒建完，停工了，建設遺留問題，擺爛狀態，幾乎沒有防護。」

10月14日，隆回縣住建局相關負責人表示，孩子身體並無大礙，事發地也已採取防護措施。