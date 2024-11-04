台籍僱傭兵烏克蘭陣亡　前港人戰友：媒體勿炒作免被俄宣傳

台灣日前有第2名僱傭兵在烏克蘭陣亡，44歲死者吳忠達的前香港戰友「肥達」（化名）接受台媒採訪，呼籲避免新聞炒作，以免間接為俄羅斯的惡意宣傳添柴火。 他指出，戰場經驗顯示，俄方宣傳手法之一是將敵軍遺體搶走「展示」，因此認為台灣各界無需知道死者遺體的確切位置、服役經歷等， 以免俄方掌握情況。



台籍僱傭兵吳忠達（左）命喪烏東戰場。（中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

台灣《中央社》報道，「肥達」3年多前利用BNO由香港移居英國，今年1月加入烏克蘭國際僱傭軍，6月退役，期間曾與近日陣亡的台灣僱傭兵一同受訓，兩人成為好友。

「肥達」指出，據他所知，死者所處小隊近期在烏克蘭東部被賦予夜間偵察任務，任務內容危險。對方曾數次與他聯繫，請他協助籌備、提供物資和裝備，因為現有裝備「不夠完整」、不足以有效執行任務。

他又稱，據知死者出事時，俄方砲彈、手榴彈攻勢猛烈，小隊被迫緊急撤退。「肥達」研判，隊友是評估對方生還機率不高，且俄方攻勢劇烈，因此未冒險即刻返回現場處置。

台籍僱傭兵吳忠達近日在烏克蘭陣亡。（聯合報取自牧師黃春生Facebook圖片）

台外交部11月3日表示，已與死者的台灣家屬取得聯繫並致哀，將提供必要協助。台灣駐波蘭代表處稱，因目前烏東戰況激烈，烏方將把遺體移至較安全地點，在確認告別式時間及地點後，再通知代表處。

「肥達」表示，根據以往經驗，從事發、烏方完成死亡鑑定到舉行告別式等程序，一般約需2至3星期。

台灣媒體披露，死者吳忠達遺下3名未成年子女，這是他第二次赴俄烏戰事前線，日前在俄方砲擊中喪生。