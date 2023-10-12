以巴戰火驟起俄烏戰爭未歇　台前官員新書倡「台灣和平主義」

俄烏衝突未歇，以巴衝突又起，世人憂心台海會不會成為下一個即將引爆的「火藥庫」？台灣前行政院政務委員朱雲鵬，此際出版新書《給和平一個機會》，倡議「台灣和平主義」，以憲法的「一中」架構為基礎，推動兩岸對話與交流，將台灣發展為中美維持和平、管控分歧的支點。



該書書名有兩大亮點，一是書名取自約翰·連儂（John Lennon，內地譯作約翰·列儂，台灣譯作約翰·藍儂）於1969年創作的反越戰歌曲《給和平一個機會》（Give Peace a Chance）；二是書名由台灣前總統馬英九書法題字。

美國鷹派抬頭下的台灣選擇

2020年特朗普（Donald Trump，台譯川普）執政末期，民粹主義席捲美國，大選更是撕裂社會。當時朱雲鵬連手兩位台灣青年學者，合作出版了《美國夢的破碎與重建》，指出美國政治與社會結構的轉變，就像一隻在游泳池裏的巨獸，「不論因任何內部或外部原因，美國在池裏轉個身，整個池水就會晃動，導致其他國家也跟着晃動」。

台灣前行政院政務委員朱雲鵬出版新書《給和平一個機會》，書名由馬英九題寫。（Facebook／給和平一個機會）

三年之後，中美博弈從貿易戰、科技戰，延伸到了全方面的角力。發明「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）概念的美國學者格雷厄姆·艾利森（Graham Allison）分析，美國為了壓制中國崛起，不排除採取支持「西藏和台灣獨立」等「顛覆破壞」的做法，從西方的視角見證台海危機重重。

在此態勢下，朱雲鵬《給和平一個機會》新書，便可視為《美國夢的破碎與重建》的續集。作者搖身一變化為一位「傳教士」，以文字奔走呼籲台灣人民站在主體性立場，發揮自己的權利、能力和影響力，在全世界各地挺身而出追求和平。

朱雲鵬在書中從美國對華與台海政策談起，指美國政府長期以來對台海兩岸採取「雙重阻卻」的「戰略模糊」，但近年來內部鷹派勢力抬頭，鼓吹美中「新冷戰」對抗，很有可能從「雙重阻卻」走向「主動挑釁」，讓台灣捲入戰爭。台灣人民如果想要「避戰」，朱雲鵬認為台灣執政者不應該一味拉攏美國鷹派，而是利用美國猶存愛好和平的理性聲音，遊說美國政界與民眾保障台海和平。

美國前國防部長埃斯珀（Mark Esper）2022年7月19日在訪台記者會上建議，台灣應該不分男女、全民皆兵，役期延長到一年以上，並確保全體國民都有足夠裝備以嚇阻中國。（Getty）

美國台獨相互代理恐引戰火

朱雲鵬從其經濟學專長，根據具體資料統計推算，倘若中美發生軍事衝突，勢必重創台灣經濟。台灣與烏克蘭最大的不同之處，在於戰爭爆發後，烏克蘭可以透過陸路得到補給，但台灣必須依賴海空運輸，一旦被切斷且淪為游擊戰場，人民與經濟的損失將不計其數，「相信絕大多數台灣百姓，都不希望看到這天的到來」。

該書提出了兩個相當值得台灣社會深思的問題：一是美國會不會幫台灣打一場台灣法理獨立的代理戰爭？二是台灣會不會幫美國打一場拖累中國大陸崛起的代理戰爭？

朱雲鵬的答案是，台灣選民相當有可能在喪失主體性的情況下，「夢遊」式或被「催眠」式地走入法理台獨，有心政客將「利用」美國打一場台獨「代理戰爭」；而儘管美國出兵站到台海戰場第一線的可能性微乎其微，但美國也有力量希望「利用」台獨，打一場拖累中國崛起的戰爭。倘若兩股勢力結合形成「相互代理」（mutual proxies），戰爭恐怕將成為必然。

台海兵兇戰危，台灣前行政院政務委員朱雲鵬（圖）新書《給和平一個機會》指出，「我們（台灣）生活在和平中久了，可能把和平視為理所當然。」「不過，從歷史的經驗得知，和平不會是理所當然」。（資料圖片）

呼喚和平之後的下一步思考

眾所周知，近來華府各種台海兵推不勝枚舉，大部分的結局都是就算美國參戰「保住台灣」，但最大的死傷還是台灣的人民與軍隊。朱雲鵬在書中主張，台灣人民應該維護自己的主體性，發展出和平的道路，選擇「台灣和平主義」，其內涵包括以下三點：

1. 尊重現行憲法架構，不要改變；

2. 兩岸關係發展「異中求同」，追求對話與交流；

3. 台灣應盡力推動中美雙方維持既有和平架構，管控分歧。

要做到以上目標，朱雲鵬認為「一個中國」扮演了重要的角色，是中美維持和平、往良性方向發展的重中之重。對台灣而言，《中華民國憲法》的「一中」精神，顯然是一個關鍵。

2022年8月4日，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。（影片截圖）

「台灣和平主義」要如何實現，朱雲鵬引述了源自於甘地（Mahatma Gandhi）的說法：「你應當成為你所希望看到的改變」，呼籲「有心追求和平的人，每個人都可以發揮自己的權利、能力和影響力，在台灣、在美國、在全世界各地，做出有助於和平的舉動，給和平一個機會」。

當然，在台灣「好戰勇武」、「抗中保台」民粹的動員與渲染下，諸如朱雲鵬等有識之士的「反戰和平」聲音，顯得格外理性珍貴。然而，台灣所面對的現實是，如同台灣大學社會科學院院長蘇宏達為該書推薦所言：「要仇恨，就先要把鄰居妖魔化，同時把自己神聖化，建立一個『黑與白、好對壞』的簡化論述，彷彿自己面臨一切疑難雜症，都來自這個可惡的鄰居」，「結果，和平離我們愈來愈遠，戰火卻愈來愈近，其中又以台海最險」。

2024大選將屆，台灣如何在選舉激情中，跳脱出政客的情緒勒索與思想綁架，重新認識兩岸關係的多重可能性，並直面台海新局與統一進程帶來的挑戰，從中找到具有台灣主體性的和平新選項，或許是讀者看完朱雲鵬新書《給和平一個機會》的下一個思索起點。