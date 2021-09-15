中國最美死刑犯　窮苦流落礦場遭惡漢蹂躪　行刑前為何刻意張嘴？

在1991年的中國河南省新安縣，年僅22歲的任雪犯下了滔天大罪—殺害礦場上司的女兒，她設計誘騙主管的女兒外出並將其殺害，還使用汽油毀屍滅跡，兇殘的殺人手法令人髮指。



許多人見到當時行刑留下的照片，被任雪美貌所震驚，甚至稱她作「中國最美的死刑犯」，然而他們不能理解的是，如此純樸美麗的少女，怎麼會是十惡不赦的殺人犯？

在一連串的後續調查下，人們逐漸發現在這樁駭人聽聞的殺人案背後，其實藏著一段辛酸的故事……

父母為錢賣女 職場慘遭性侵 殺人案背後的辛酸故事（點圖放大閱讀及瀏覽相關照片）▼▼▼

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貧苦家庭出身的任雪，為籌錢只好當苦工

1971年，任雪出生於河南新安縣的農民家庭，家中還有兩位哥哥，一家五口過著貧苦的農村生活。長大後的任雪成了亭亭玉立的美人，不像是農戶人家的女兒，村子裡各戶人家爭相想提親，然而美麗的容貌並沒有為帶來任雪美好的前途，反而變成父母「賣女兒」的籌碼。任雪的父母為家計籌錢，向提親者提出五千塊禮金的要求，街坊鄰居都是單純的農戶人家，哪可能拿出這麼多錢，紛紛打退堂鼓。任雪的父母籌錢不成，但是家中急需用錢，於是他們將年輕的任雪送到鋁礦礦場工作，雖然礦工的薪資優渥足以養家餬口，但是這裡的工作環境極度惡劣，又有男人覬覦任雪的美貌。

被色慾薰心的礦場上司看上

第一天工作，任雪就被礦場工頭戴德昌盯上了，戴德昌是當地人最懼怕的「土皇帝」，不只囂張跋扈、喜歡剝削員工，還是出了名的職場大色狼，見色起意的戴德昌為了得到這位新來的年輕女生，偷偷策畫了詭計等著獵物上鉤。上工沒多久，戴德昌以任雪的工作是「非正當程序」取得而開除她，未經世事的任雪想著父母、哥哥急需用錢，如果自己被開除了家庭的經濟來源會大受影響，家人還會責備她一番。於是，任雪哭喊請求放她一馬，色老頭戴德昌見狀更得意了，他告訴任雪要留下來工作可以，但是得付出肉體補償，萬般無奈的任雪也只能答應了這荒謬至極的要求。任雪與戴德昌的地下關係持續了三年，礦場的其他女工看在眼裡，不忍心任雪遭到壞男人的玩弄，她們好心勸任雪不要再上當了，因為過去也有許多漂亮的女工被戴德昌強迫利誘，但是身兼家庭重擔的任雪有說不出的苦衷。

壓垮任雪的最後一根稻草，她決定痛下殺手

有一天，戴德昌的逃漏稅問題被民間揭發，上級馬上派人調查此事，沒想到來調查的官員見到漂亮的任雪，竟然也起了歹念，他要脅礦長若幫他搞定任雪，就不追究他的罪刑。礦長無奈之下，只好再次逼迫利誘任雪，並答應這將是最後一次出賣身體，事成之後必定給她一份好工作，還會照顧她的家人，想當然爾，這又是哄騙任雪的骯髒手段。任雪知情後按耐不住情緒，壓抑已久的怒氣與不滿終有爆發的一天。1992年，任雪決定夥同另一名也長期對礦長不滿的員工曹琳琳犯案，他們沒有找始作俑者戴德昌算帳，反而盯上了他無辜的女兒。任雪與曹琳琳先誘騙戴德昌的女兒出來玩，來到荒郊野嶺後，兩人趁對方不注意以扳手敲昏、撕破上衣，並拖到附近土坑用石頭猛砸腦袋，讓戴德昌的女兒幾乎破相，血腥場面慘不忍睹，最後任雪與曹琳琳為了毀屍滅跡，拿出汽油澆灌、點火燒毀屍體，手段極為凶狠。

扭曲社會下的悲劇人物

案發後不到一個月，任雪與同夥曹琳琳皆被警方逮捕，儘管她的兩位哥哥出面向法院求情，兩人還是被法官判處唯一死刑。在行刑前任雪不只要求拍下照片，她嘴巴還刻意張大，引起眾人圍觀熱議，大家都不清楚為什麼要有這樣的動作。然而，行刑槍手知道任雪的意思，子彈若是從口中穿過，在臉上就不會留下明顯的傷痕，死後仍能保有最美麗的樣子，或許這是任雪最欣慰之處。年僅22歲的她犯下殺人案，手段殘忍令人驚恐萬分，但是更恐怖的或許是當時女性在家庭、職場上受到的不平等待遇，以及葬送任雪一生的扭曲價值觀。時至今日，據傳當地仍有人惦記著她，每年會到刑場遺址獻上花束，希望任雪下輩子能擁有一個不同的人生。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：中國最美的死刑犯！她狠心殺害主管女兒，槍決前還要求拍照留念…殺人案背後卻藏著辛酸內幕】