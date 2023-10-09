富二代求愛遭拒狂斬女子176刀致死　判死刑後稱「願冥婚」求再審

2000年時，當時25歲的台灣淡水建築商富二代王鴻偉開著爸爸的Benz車，打算送心儀的張姓女子上班遭拒，卻惱羞成怒開車將她撞昏，再把她拖上車載到淡海狂砍176刀致死。2009年，王鴻偉遭判死刑定讞，今年他以願意冥婚為由再次聲請再審，依然仍被高等法院駁回。



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回顧整件案件，王鴻偉殺害張女後向警方供稱，2人是情侶關係，當天也的確打算載她上班，但當時被拒絕後準備開車離去，卻不慎撞到她，才把她抱到後車廂裡要送醫，途中他打開後車廂想確認張是否還有呼吸，沒想到張卻拿著車內的西瓜刀攻擊他，他為了防衛才會砍死張。

不過審理期間，有多名目擊擄人現場的多名鄰居打臉，表示王鴻偉刻意撞倒張女，張女被抱起時已經昏迷，審理期間王7度被判死刑，最終於2009年死刑定讞。直到2017年，時任檢察總長顏大和以「原審疏未調查被告是否有教化可能性即判處死刑，其裁量有違比例原則與平等原則」提出非常上訴，依然遭到最高法院駁回。

時過23年，王鴻偉今年再度聲請，並以「我實在悔不當初，如有機會回歸社會，會努力賺錢補償其家屬，也會做冥婚迎娶的動作」，難認毫無悔意，也有抄寫佛經迴向給死者，請求再次審理。對此，高院指出，王過去以上述的事由聲請再審，多次遭駁回，自不得再以同樣的原因聲請再審，程序顯然違背《刑事訴訟法》第434條第3項規定，且無從補正，應予駁回。

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