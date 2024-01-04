古代死刑犯最後一餐　為何都會放一塊「腥臭生肉」？竟與孟婆有關

在古代社會中，若是犯下重罪便是要被斬首的。



而在處決死囚前，都會有人送上一頓豐盛的「斷頭飯」，而其中獄卒會多放一塊「腥臭生肉」，其實別有用意。

除了獄卒想謀取私利 放「腥臭生肉」還有這用意（點圖放大閱讀）：

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根據《搜狐網》報導，「斷頭飯」起源於春秋時期的楚國，當時的楚國剛平定若敖氏的叛亂，而為拉攏人心，楚莊王下令「每人均以飽食」，意味著即將處決的囚犯也能享用最後一餐豐盛的飯菜，而此舉也讓誤入歧途的囚犯感激涕零，更使楚國人民讚嘆楚王實為仁君。

而源自楚國的斷頭飯也逐漸在諸侯國推廣開，統治階級開始意識到這是體現君王仁德、安撫民心的好方法，因此逐漸成為各國模仿的對象。雖說時至今日「斷頭飯」的由來早已不再廣為人知，但人們更多是記住它給予死刑犯最後恩惠的意義。

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獄卒利用斷頭飯中的生肉謀私利

由於古時候統治者不吝在死囚最後一餐投入資源，讓斷頭飯格外奢華，因此當這筆資金落到監獄中層人員手上時，容易引發變相私吞的狀況。其中光是斷頭飯中「肉品」的預算，就高得驚人，而當獄卒進行採買時，往往會壓低預算用最廉價的肉品來製作斷頭飯，以從中中飽私囊。

由於獄卒們想方設法謀取私利，挪用斷頭飯資金來充取自己的腰包，因此僅能以最廉價的肉品來應付上級檢查。於是，斷頭飯中必放一塊生肉的習俗也由此產生，無論預算是否充裕，準備斷頭飯的人都會在其中放一塊生肉，久而久之也成為了不成文的規定。

而除了獄卒謀取私利外，生肉之所以會出現在斷頭飯中還有另一說法。古代人們普遍相信人死後魂魄依然能存在，會前往地府接受審判，更可能由孟婆將魂魄調成湯，而據說喝下孟婆湯便會喪失生前記憶。

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由此，在死囚的斷頭飯中放一塊生肉，目的是引開惡犬注意力，當惡犬忙於撕咬生肉時，死囚便能逃過一劫，免於靈魂破散而永遠不得轉生。雖說此一說法較為迷信，卻也體現了古人希望死者能投胎美好的心願。

宋代斷頭飯華麗達巔峰！猶如最後晚宴

斷頭飯的鼎盛時期為宋代。宋太祖即位時便頒布驚世律令「死囚斷頭飯金額高達五千文」，此筆預算堪比普通老百姓在酒樓開十桌酒席費用。

而宋代之所以可以給死囚如此豪華的斷頭飯，其實也是政治運作中的一環。宋太祖其實並非出於憐憫之心，為了彰顯皇權，此種裝點門面的仁政仍舊掩蓋不了統治階級於後的殘暴。

時至今日，斷頭飯的內涵早已改變，不再僅僅代表著菜餚的豐盛程度，而內涵了死囚的所有心願。

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面對執行死刑的最後一夜，男囚會提出想喝一口烈酒，而女囚則會要求再次梳妝打扮，讓自己能從容赴死，以最體面的樣態離開人間，而獄方也會滿足死囚的這些要求，給予死囚最後的人道關懷，展現人性的一面。

而無論時代如何變遷，斷頭飯也確實體現了從前中國古代對於生命的各種想像及期盼，且意味著對生命最後的敬意。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何古代死刑犯的最後一餐中，都會放一塊腥臭的生肉？別小看它，背後大有用處】