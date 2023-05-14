鼻胃喉｜瓊瑤曾因「一根管子」與子女不和　中風人士實還有一選擇

作家瓊瑤與丈夫平鑫濤鶼鰈情深40年，但平鑫濤晚年罹患失智症臥病在床，瓊瑤更在他生前為了一根鼻胃管，與三名繼子女槓上。當時，瓊瑤認為放鼻胃管是對丈夫的折磨，但平家子女們則不忍父親單靠營養點滴續命「慢慢餓死」。其實除了鼻胃管之外，吞嚥困難的病人仍有「胃造口」手術可以選擇，不但不會影響外觀、也較舒適，能讓病人保有較佳的生活品質。



對於老化、失智、中風等吞嚥困難的病人，因為吃東西容易嗆到，可能導致吸入性肺炎，嚴重甚至可能需要插管、進加護病房，因此醫生會建議使用鼻胃管，讓食物直接進入胃裏面。

但鼻胃管每月必須更換一次，每次新管子從鼻腔穿過咽喉進到食道再進到胃，會產生咳嗽、嘔吐、乾嘔等反射作用，甚至有人形容過程像被火「燒灼」般不適。而且在放置鼻胃管的過程中，病人還得配合吞口水，把管子「吞」進胃裏面，有時無法配合，還會纏繞在嘴巴放置失敗，又得再重來一次。

除此之外，許多病人臉上介意臉上掛着鼻胃管，因此不想出門、影響情緒，幾乎失去社交活動。像作家鍾文音照護病母多年，也曾形容母親裝了鼻胃管宛如「偽象鼻財神」，直到做了「胃造口」手術，才恢復「本來面目」。

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經皮內視鏡胃造口保留面子，恢復病人自信心

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫生王宿鴻說，經皮內視鏡胃造口(PEG，Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)是一種常見的灌食方式，主要是在腹壁上製造一個孔洞，由此放入灌食管進到胃部，進而由此灌食管灌食食物和藥物，以維持病人的營養需求。這項技術主要適用於無法透過口腔進食的病人，常見原因包括嚴重吞嚥障礙、神經性疾病如中風、失智症，和頭頸部、食道癌症等。

傳統上這些病人初步都是接受鼻胃管灌食。鼻胃管為一條吸管粗的長條管子，由鼻腔插入，通過食道進入胃部，以便餵食或排空胃液。然而，鼻胃管也有一些缺點，包括插入鼻胃管時的不舒適感、每個月即要更換一次、阻礙鼻腔和喉嚨的正常呼吸，更重要的是會影響病人的自尊心和外貌。

病人因疾病關係或是開刀需求無法吞嚥進食時，多半使用以價格便宜、置放簡單的鼻胃管為主，但鼻胃管插在鼻腔裏會很不舒服，又容易因為移動、震動而掉落，要重複插管，對病人來說是一種傷害，而且也容易造成感染。

胃造口造成肺炎風險比鼻胃管低，營養吸收更佳

為了彌補上述缺點，經皮內視鏡胃造口就是一個簡單、方便的選擇。其作法是透過胃鏡導引和局部麻醉方式，將胃造口管由胃拉出到腹壁外，腹壁上的傷口約為1.2至1.5公分，過程約20分鐘左右，是一項簡單又安全的技術。術後順利即可開始灌食，傷口的照護也不會太複雜。

其最大好處是腹壁上的管路可用衣物覆蓋，維持外貌上的完整。研究顯示胃造口的病人吸入性肺炎較低，對於營養的進步也更快。管路的更換也相當簡單方便，約半年更換一次即可。由於胃造口管徑較粗，相對選擇的食物種類也較多。

有些吞嚥困難的病人經過復健或是疾病的改善後，若已進步到嘴可正常吞嚥吃東西，胃造口也是可以拿掉。反之若是選擇鼻胃管的病人要做吞嚥復健，其實一條管路在鼻腔跟咽喉除了造成不適外，也會影響到復健的過程。

經內視鏡胃造口是項安全、快速的簡易手術，不過仍有些狀況不適合執行，包括嘴巴無法張開讓內視鏡通過、體重太胖、腹水太多、胃腸構造異常或開過刀、凝血功能異常等。而管路的傷口在術後也需要照料，包括消毒、換紗布、注意感染或是滲漏等問題。

資料來源：奇美醫院（今周刊授權使用）

王宿鴻指出，病人因疾病關係或是開刀需求無法吞嚥進食時，一開始都是先放置鼻胃管幫助灌食，但若是灌食需求超過1個月以上，要長期靠管路灌食的話，胃造口是一個很好且方便的選擇。

在歐美國家中，胃造口是相當普及的技術，很少看到長期灌食的病人選用鼻胃管。而台灣引進這項技術、甚至納入健保已超過20年，但因為民情關係，普遍接受度並沒像歐美國家那麼高。原因是病人家屬不想麻煩再接受一次手術、抗拒肚皮上開洞、怕管路以後不好照顧等等，這些部分仍賴醫療團隊和病人家屬的有效溝通。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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