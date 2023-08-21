古巨基媽媽是瓊瑤粉！赴台全家同行　揭《情深深雨濛濛》拍攝內幕

「2023<當那一首歌響起> 瓊瑤創作60周年演唱會」19日晚在台北小巨蛋盛大舉辦，打頭陣的潘越雲獻唱〈在水一方〉、〈我是一片雲〉組曲，她感性說瓊瑤的作品凝聚幾代華人的心，而這次唱的歌曲除了〈幾度夕陽紅〉外，幾乎都是她首次公開獻唱，為此她苦練多時，希望透過歌聲帶歌迷一起回味經典作。



許久未在台灣露面的古巨基，為了瓊瑤現身台北小巨蛋，他以〈天上人間〉華麗登台，後續帶來〈情深深雨濛濛〉、〈煙雨濛濛〉與〈好想好想〉，把瓊瑤筆下的瓊女郎風采唱得韻味十足，也讓觀眾聽得如癡如醉，現場視訊則播放著他和趙薇對戲的畫面，不過趙薇2021年遭大陸官方封殺後，至今仍未有復出跡象，過往戲劇畫面讓觀眾看了感慨萬千。

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最近忙著巡演的古巨基，染了黑粉相間的髮色亮相，他笑虧是帶著《情深深雨濛濛》男主角何書桓的靈魂以及古巨基身體來演出。為了這場演唱會，他一接到邀約，就和公司說「必須把所有檔期調開，今晚必須要來」，因為他想親自到現場感謝瓊瑤，「如果沒有阿姨把我找去拍戲，就沒有那麼多的朋友，知道一個可以拍戲的古巨基。」

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他也提到20多年前在上海拍《情深深雨濛濛》，因為媽媽是瓊瑤粉，有天他得知瓊瑤會來探班，立刻打電話跟媽媽說「妳偶像來了」，更幫爸媽訂機票來探班、拍合照紀念，「名義上是看我，實際上是看阿姨」。他也提到這次全家總動員，爸媽、老婆及兒子都到場，媽媽更在後台和瓊瑤拍下時隔多年的第2張合照，相當開心。

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三金歌王殷正洋接棒登台，帶來〈不如歸去〉、〈彩雲飛〉等經典組曲，高亢有力的嗓音把瓊瑤筆下的恩怨情仇一一呈現在大家面前，令現場觀眾掌聲不斷。

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