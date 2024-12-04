韓國戒嚴｜台韓同面臨政黨惡鬥　成均館台生：信台灣不會照辦煮碗

韓國總統尹錫悅昨晚（3日）突然宣布戒嚴震驚全球，但戒嚴短短6小時後就在國會全票通過被解除。今日（4日），台觀光署表示，台灣旅行團未受影響，但提醒旅客要留意當地局勢變化。另有身處韓國的台灣人接受《香港01》採訪時透露，目前沒有觀察到當地氛圍有明顯不妥。



尹錫悅昨日晚上約10時半宣布緊急戒嚴，原因是為了保護韓國免受朝鮮共產主義勢力的威脅等。之後，韓國國會召開全體會議，190名國會議員表決並一致通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。

韓國：2024年12月4日，韓國總統尹錫悦宣佈戒嚴令數小時後又撤銷，期間軍隊闖入國民議會大樓，圖為事後國會現場一片狼藉。（Reuters）

雖然戒嚴令解除，但事件仍令全球震驚，韓國局勢仍未明朗。台交通部觀光署指出，當局在第一時間掌握情勢，並與主要友盟國家保持密切聯繫，持續關注局勢發展，對韓國的旅遊警示目前是最輕的灰色警示「提醒注意」，提醒旅客注意當地局勢變化。

觀光署表示，根據目前掌握，現階段在韓的台灣旅行團的行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響，如欲赴韓自由行及旅行團行程依然照常進行。為確保旅客安全，觀光署建議所有準備前往韓國的旅客出發前與旅行社或航空公司確認行程，並隨時關注政府公告的最新旅遊警示資訊。

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台韓同朝小野大、政黨惡鬥 在韓台生：信台灣制度

正在首爾的成均館大學就讀國際企管研究生課程二年級的台灣人Elaine向《香港01》表示，事件發生得非常突然，雖然她個人而言還好，並未特別感到恐慌，但也會想了解脈絡，還有戒嚴實際會影響生活到什麼程度，而身邊韓國人對戒嚴的普遍反應也不大，目前沒有觀察到氛圍有明顯不妥。

與韓國一樣，目前台灣也面臨「朝小野大」的局面，且也面臨軍事上的影響（台海局勢），儘管實際上兩地法律要件不同不能直接比照，但島內卻有輿論討論類似的「以非常手段反制在野黨」的事件是否有朝一日發生在台灣。

台灣同樣面臨「朝小野大」、政黨惡鬥的局面。（ETtoday新聞雲）

對此，Elaine表示，她還是傾向相信台灣的民主制度，並強調自民主化後，過往沒有相關先例，感覺實際執行上也比較難辦到。她又指，不是很清楚台灣現行戒嚴法案會跟之前有什麼不同，而且韓國民眾的反應應該也還在發酵中。不過她也強調，習慣民主社會已久的民眾應該很難接受類似事件發生，發生後感覺也會引發一連串社會運動。

台海局勢陰晴不定，但Elaine認為，即使是在極端情況下，如受到戰爭威脅，採取戒嚴措施也很難能夠獲得台灣民意支持，這是因為台灣目前的社會氛圍已經習慣民主與和平太久，再加上輿論方面比較有影響力的主要族群是年輕世代，而該世代對戰爭非常反感。

台灣兩種情況可實施戒嚴 惟須先獲議會通過

台灣曾在1949年5月20日實施戒嚴，到1987年7月15日廢止，前後歷經長達38年。期間，戒嚴令對言論、出版、集會、結社，以及遷徙自由等作出限制，直到1987年，已故前總統蔣經國才解除戒嚴。

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韓國戒嚴消息傳出後，民進黨團以台灣立法院狀況比擬，批評藍白兩黨刪國防預算、違憲擴權。（Threads）

民進黨團遭國民黨質疑「挺戒嚴」後火速刪文，並澄清。（Threads）

根據台灣「戒嚴法」規定，總統在兩種情況下得以實施戒嚴。一是戰爭或叛亂發生，而對於全台或某一地域應施行戒嚴時，總統得經行政院會議之議決，立法院之通過。第二種情況是總統於情勢緊急時，但也得經行政院之呈請，並應於一個月內提交立法院追認，在立法院休會期間，應於復會時即提交追認。此外，立法院決議移請總統解嚴時，總統應立即宣告解嚴，自解嚴之日起，一律回復原狀。

因此，與韓國此次狀況不同，台灣若要發布戒嚴，必須有戰爭或叛亂等實際狀況發生，不得以在野黨在議會刪減預算，訂定執政黨不認同之立法，就可視為是「侵蝕國家暗黑惡勢力」而發動戒嚴；且發布戒嚴須獲得立法院通過，就算礙於情勢緊急，也應於一個月內提交立法院追認。

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