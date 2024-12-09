台灣百萬女網紅遊大陸讚不絕口　遭網民罵是「統戰」　本人回應了

近日網路有流傳大陸是如何收買台灣網紅的影片，百萬YouTuber「魚乾」似乎也被波及，她今年3月前往成都旅遊並拍攝旅遊Vlog，引來部分網友攻擊是文化統戰。魚乾8日釋出影片回應外界質疑，並表示「沒有的事就是沒有」。



魚乾表示，今年3月因為去成都遊玩並拍攝Vlog，所造成的誤會與抹黑，已經影響到她的私生活，針對網路上的討論，她有幾點事情要澄清。魚乾指出，自己沒有收錢去旅遊，影片的標題也揭露這支影片是VPN廠商的業配，也有提到在中國大陸沒辦法看YouTube和Instagram，但好險可以翻牆。

台灣百萬YouTuber魚乾今年3月前往成都旅遊，卻被台網友罵是「統戰」。（Facebook@魚乾Annie）

台灣百萬YouTuber魚乾今年3月前往成都旅遊，卻被台網友罵是「統戰」。（Facebook@魚乾Annie）

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魚乾指出，她並不知道當時還有誰同時也去成都旅遊，純粹是認為這個季節適合去當地旅遊，所以才在這個時候去，而會選擇成都，也是因為一直看到相關的Vlog圖文，才會決定去成都。

魚乾說，不認在自己的有生之年，兩岸關係會有比較不敏感的時候，「兩岸關係從我出生就緊張到現在」。但她也坦言，確實輕忽了大陸議題的重要性，也意識到統戰是一件值得注意的事情，之後會持續注意相關訊息。另外，她也強調，自己在當地是與一位網紅見面，因為想參觀對方在成都的新家，所以才相約見面。

魚乾表示，自己在6月就已被點名，且當時也已提出自費旅遊的證據，並發文澄清。這次又突然被點名，所以拍片解釋，之後不會再回應相關問題：

沒有的事情就是沒有，謝謝。

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