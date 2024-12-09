台灣女老師化身迷你裙啦啦隊女神爆紅　鄰校派「他們」挑機惹圍觀

撰文：中天新聞網
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台灣嘉義女中8日舉辦創校103年運動大會，其中最令人矚目的高二啦啦隊表演，「舞棍教官」李政陽男扮女裝，與學生一起穿短裙跳啦啦隊，貌似在反串日前在社群爆紅的「嘉中最正老師」。

日前「嘉中最正老師」穿迷你裙帶領學生大跳人氣啦啦隊舞造成話題。（Threads影片截圖）

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嘉女高二啦啦隊比賽7日下午辦理初賽，8日運動會當日舉行決賽，師生攜手在操場上表演。

輪到214班上場表演時，只見教官李政陽頭戴髮圈、身著短裙進場，和學生一起並肩跳舞，過程中還展現前空翻功力，結尾更擺出手托腮的姿勢，超萌演出贏得滿堂喝采。

嘉義女中男老師們紛紛穿上女裝「挑戰」早前爆紅的「嘉中最正老師」，在網上再掀熱話。（Threads影片截圖）

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有民眾錄下表演片段PO上Threads，直呼「嘉女的老師們真的都不想輸！」影片曝光後，吸引近3萬人觀看點讚，有校友現身留言區回覆：

「身為嘉女校友，想當年，我們只有儀隊跟樂隊，好懷念的校園」
「這串全部看下來，熱淚盈眶是正常的嗎」
「現在居然還有班導參賽」
「十年前讀嘉女就是在比瘋，沒想到現在老師也要跟著瘋」

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Passion Sisters啦啦隊韓籍成員李丹妃（IG@lu2ull）
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Passion Sisters啦啦隊韓籍成員邊荷律（IG@yuling34）
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