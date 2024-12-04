一覺醒來登熱搜！內地仙氣少女「照片成考試題目」　本尊萌照曝光

中國四川省美術聯考素描考試於1日上午舉行，考題中身穿高領毛衣的模特兒朱姓女生得知自己成了考題模特兒後十分驚喜，在社群平台上向考生送出祝福，並俏皮還原了考題照片上的造型。



據陸媒《四川觀察》報道，模特兒朱姓女生目前就讀大一，1日考試當天恰逢週日，她一覺醒來，看到許多同學朋友傳簡訊給她，才得知自己的照片竟然登上四川省美術聯考素描考試的考題，於是主動在社群平台上承認了這一消息，並祝願考生們都超常發揮，考上自己心儀的大學。

四川省美術聯考使用了一名朱姓少女的照片，讓她一夕爆紅。（微博@四川觀察）

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據介紹，考題中的照片是朱同學應大學老師的要求所提供的，後者當時找了好幾個同學做模特兒。對於自己成為考題這件事，朱同學表示感覺非常奇妙，並俏皮拍影片還原自己當時的造型，指出考題所用的照片修掉了她右邊眉毛上的黑痣。

據公開資料，該考試題目的作畫要求包括不得改變模特兒特點或角度、構圖完整、表現生動等，考試時間為3小時。有不少考生表示該模特兒最難畫的是她穿的高領毛衣，直呼：

你知道你的衣領有多難畫嗎！

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