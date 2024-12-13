空氣針藏安全隱患「恐損智力發展」盤點2024年家長必知危險產品

2024年校園出現多款風靡一時的玩具和零食，這些產品背後潛藏的安全與健康風險，卻讓家長和老師們憂心忡忡。



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《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察近一年（2024/01/01~2024/12/11）「恐怖玩具」的網路討論，出現了「蘿蔔刀、空氣針、捏捏樂、痘痘雞」等熱門關鍵字，不少人也關注「感染、致死、蜂窩性組織炎、發炎、風險」等字詞，網友表示：

「想害人才會輸出這種東西」

「別說給小孩，這貨給大人也很危險」

「商人應該少製造這種不環保、沒用的東西，根本不要買才是對的」。



「危險玩具」2024年網路熱門關鍵字。（網路溫度計DailyView授權使用）

什麼是空氣針玩具？校園瘋傳的「擠壓快感」暗藏危機

現在中國校園流行的一款紓壓玩具，以色彩鮮豔的軟膠公仔搭配針筒構成，玩法是利用針筒注入空氣，讓公仔表面冒出圓滾滾的「痘痘」，孩子可以按壓擠爆，模仿清理痘痘的過程；雖然外表逗趣、玩法新奇，但它的危險性卻讓家長和專家相當擔憂。



台灣心臟血管外科醫生吳欣岱於粉專指出，這款玩具附帶的針頭如果落入孩子手中，稍有不慎可能造成皮膚感染、發炎；若模仿網路上的開箱影片，將針頭打入人體，輕則導致蜂窩性組織炎，嚴重時可能引發空氣栓塞，甚至威脅生命安全。她也呼籲，除了告訴親朋好友避免讓孩子觀看這些怪異的中國開箱影片外，如果在夜市或網路上發現有人販售，也應該主動反映問題，向相關單位舉報，協助讓這些危險產品下架。

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台灣衛福部警示玩具材質風險！雙北教育局加強校園安全宣導

台灣衛福部政務次長林靜儀於社群回應，指出該玩具無法以醫療器材申請進口，因此不在台灣食藥署醫材法規範內；她認為雖然「打空氣進血管致栓塞」的風險較低，但真正的隱患來自於材質問題。



這類產品可能使用含有重金屬的染劑，或塑化劑超標的塑膠，塑化劑可經皮膚吸收，對兒童發育、內分泌系統造成影響，甚至提高癌症風險，重金屬則可能損害智力發展。林靜儀提醒，家長應選購通過安全標準檢測的玩具，避免讓孩子接觸來路不明的產品，確保健康安全。

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雙北教育局對空氣針玩具引發的校園安全疑慮表示關注，台北市教育局提醒學生攜帶學習用品為主，避免攜帶玩具，並建議學校利用朝會、導師時間及家長群組加強宣導，提升安全意識；新北市教育局則通令各校依據教育部相關規範，禁止危險物品進入校園，並要求透過集會與課程強化安全教育，審慎留意不適合學生身心發展的物品，避免安全問題發生。

吳欣岱表示，若小朋友將針頭打入人體，輕則導致蜂窩性組織炎，嚴重時可能引發空氣栓塞，甚至威脅生命安全。（微博圖片）

網路爆紅的熱門商品！家長不可不知的安全隱患

除了玩具針玩具，過去校園和網路上還有多款學生瘋傳的玩具與零食，它們背後的潛在危險不容忽視，《網路溫度計DailyView》也為大家進行整理。



蘿蔔刀

外型可愛的蘿蔔刀其實暗藏危機，雖然刀片是塑膠製成，但鋒利程度足以輕易刺穿水果和紙張；孩子若用來進行「打鬥」遊戲，不僅可能增加意外受傷的風險，還可能讓他們對暴力行為產生錯誤的認知，長期下來影響心理發展。



外型可愛的蘿蔔刀其實暗藏危機，雖然刀片是塑膠製成，但鋒利程度足以輕易刺穿水果和紙張。（微博圖片）

蠟瓶糖

蠟瓶糖因為色彩鮮豔、形狀多變廣受孩子喜愛，但外層的「蜂蠟」有些實際上是工業蠟，內含的添加劑也可能對健康造成威脅，這款零食的來源模糊，製作環境是否符合安全標準更令人存疑。



蠟瓶糖因為色彩鮮豔、形狀多變廣受孩子喜愛，但外層的「蜂蠟」有些實際上是工業蠟。（微博圖片）

魔芋爽

魔芋爽是一款以魔芋粉和澱粉為主要成分的零食，模仿蒟蒻的口感，搭配麻辣、香辣等濃郁口味，深受學生和年輕人喜愛，容易讓人一口接一口停不下來；魔芋爽每包18克的鈉含量高達227毫克，且油脂含量偏高，再加上大量調味料，長期過量食用可能增加高血壓和心血管疾病的風險，對腎臟也會造成負擔。



魔芋爽是一款以魔芋粉和澱粉為主要成分的零食，模仿蒟蒻的口感，搭配麻辣、香辣等濃郁口味。（資料圖片／張鈞凱攝）

魔芋爽長期過量食用可能增加高血壓和心血管疾病的風險，對腎臟也會造成負擔。（資料圖片／張鈞凱攝）

鼻吸能量棒

鼻吸能量棒因以「提神醒腦」的噱頭吸引眾多學生關注，雖含樟腦、薄荷、植物精油等成分，帶來短暫清涼，卻隱藏健康風險，台灣耳鼻喉科醫生柯仁弘曾於粉專提醒，鼻吸能量棒帶來的清涼感只是短暫效果，讓人誤以為緩解了鼻塞。



實際上，真正的鼻部問題並未解決，甚至可能因長期使用而惡化；頻繁將產品插入鼻腔，可能損傷鼻黏膜，增加細菌感染風險，導致鼻炎、鼻竇炎等問題，他建議，有鼻塞或過敏症狀的患者，應尋求耳鼻喉科專業診治。

柯仁弘提醒，若頻繁將鼻吸能量棒插入鼻腔，可能損傷鼻黏膜，增加細菌感染風險，導致鼻炎、鼻竇炎等問題。（微博圖片）

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『危險玩具』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】