女作家自爆做過援交　首名客人是軍人　成軍營瘋傳「便宜女大生」

台灣女作家柳靖日前在《單身行不行》節目上，談到自己曾經下海做過援交，後來脫離這不堪的過去，考上公務員，現在也成立一個Podcast，來為考生們解析如何面對公務員考試。



柳靖透露高中畢業考上大學那年，因為母親輕信廣告傳單上的投資詐騙，最後不僅家中積蓄被騙光，還跟親朋好友借了很多錢，甚至當時還利用現金卡借錢，最後欠下一堆債，母親拜托她去夜總會上班幫忙賺錢還債，不過她認為自己不適合，後來跑去新竹科學園當作業員，也在那裡遇到初戀對象，但對方卻嫌棄她的家庭背景。

台灣女作家柳靖日前在節目上談到自己曾經下海做援交的黑歷史。（《單身行不行》節目截圖）

台灣女作家柳靖日前在節目上談到自己曾經下海做援交的黑歷史。（《單身行不行》節目截圖）

台灣女作家柳靖日前在節目上談到自己曾經下海做援交的黑歷史。（《單身行不行》節目截圖）

被初戀男友看不起，兩人分手後，柳靖因此決定離職考大學，之後考上中原大學，學費靠學貸，然後到處打工賺生活費，直到有次在路上碰到一位阿兵哥（軍人），對方開口要跟她一夜情，當時她想到自己身上已經沒有什麼錢，於是就答應了。

而之後這件事在軍隊中就傳開「中原有個很便宜的女大生」，她也因此就下海沉淪，還會自己上網找援交對象，每次大約是1、2千元（台幣），直到她在網上遇到現在的先生，改變了她的人生，帶她脫離援交生活，也受到先生影響考上公務員。之後又因為工作上感到自身學識的不足，再去考上台大研究所。

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