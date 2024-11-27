台棒球隊奪世一 凱旋遊行「雙馬尾短裙正妹」狂搶Fo IG萌照曝光
撰文：中天新聞網
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中華隊在世界棒球12強賽奪下冠軍，凱旋歸台，26日舉辦英雄大遊行，不少啦啦隊女孩也獲邀出席，其中有位綁著雙馬尾的啦啦隊員意外吸引網友目光，引發討論。
其實這位綁著雙馬尾的女孩是味全龍啦啦隊成員璦昀Yumi，也是這次12強應援團啦啦隊「CT AMAZE」的成員，結束台灣應援工作後還主動自費前往東京巨蛋，到場看了4場比賽，讓不少球迷相當感動。
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26日璦昀也受邀參加這場英雄大遊行，她在IG曬出照片，寫下：
2024年最難忘的一年！真的很謝謝球團給予我這次的機會站上國際應援舞台，剛好在12強賽事的最後一天是我的生日，當下許的願望就是希望能前進東京、戰勝日本。很榮幸能全程參與到歷史性的時刻，恭喜中華隊的英雄拿到世界冠軍，你們做到了，讓我們一起Team Taiwan，遊行囉～～！
網友們也紛紛留言：
「辛苦了，你很棒，今年應該是你最豐富的一年了」
「真的是很難忘的回憶」
「解鎖好多成就」
「辛苦了，妳真的很棒」
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