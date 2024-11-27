台棒球隊奪世一　凱旋遊行「雙馬尾短裙正妹」狂搶Fo　IG萌照曝光

中華隊在世界棒球12強賽奪下冠軍，凱旋歸台，26日舉辦英雄大遊行，不少啦啦隊女孩也獲邀出席，其中有位綁著雙馬尾的啦啦隊員意外吸引網友目光，引發討論。



其實這位綁著雙馬尾的女孩是味全龍啦啦隊成員璦昀Yumi，也是這次12強應援團啦啦隊「CT AMAZE」的成員，結束台灣應援工作後還主動自費前往東京巨蛋，到場看了4場比賽，讓不少球迷相當感動。

味全龍啦啦隊成員璦昀Yumi參加中華隊凱旋遊行吸引網友目光（IG@__yumi.1118）

味全龍啦啦隊成員璦昀Yumi參加中華隊凱旋遊行吸引網友目光（IG@__yumi.1118）

味全龍啦啦隊成員璦昀Yumi參加中華隊凱旋遊行吸引網友目光（IG@__yumi.1118）

點圖放大看更多璦昀照片：

+ 33

26日璦昀也受邀參加這場英雄大遊行，她在IG曬出照片，寫下：

2024年最難忘的一年！真的很謝謝球團給予我這次的機會站上國際應援舞台，剛好在12強賽事的最後一天是我的生日，當下許的願望就是希望能前進東京、戰勝日本。很榮幸能全程參與到歷史性的時刻，恭喜中華隊的英雄拿到世界冠軍，你們做到了，讓我們一起Team Taiwan，遊行囉～～！

網友們也紛紛留言：

「辛苦了，你很棒，今年應該是你最豐富的一年了」

「真的是很難忘的回憶」

「解鎖好多成就」

「辛苦了，妳真的很棒」



【延伸閱讀】台球隊進軍東京「場邊長髮妹」超吸睛 竟係呢位女神自費飛去應援

【延伸閱讀】啦啦隊女神嘎琳自費飛去東京巨蛋為中華隊打氣（IG@54lin._.a）

點圖放大看更多嘎琳照片：

+ 21

【延伸閱讀】台灣「迷你裙露臍美女球僮」震驚海外媒體 日本球迷看呆：作弊！

【延伸閱讀】台灣「迷你裙露臍美女球僮」震驚海外媒體 日本球迷看呆：作弊！

2024世界12強棒球賽的中華隊「火辣女球僮」在海外造成話題。（Threads@kkykhsb）

2024世界12強棒球賽的中華隊「火辣女球僮」在海外造成話題。（Threads@shopbor715）

其中金髮女球僮「哈密瓜」劉偲伃尤其引人注目（X@哈密瓜劉偲伃）

點圖放大看更多「火辣女球僮」劉偲伃的照片：

+ 12

延伸閱讀：

影/新北台灣英雄見面會登場！中華隊林昱珉、潘傑楷等12人現身

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】