遭求刑28年｜柯文哲經羈押近4個月　凌晨獲法院准3000萬台幣保釋

台北地檢署偵辦京華城弊案、政治獻金案，前台北市長、民眾黨主席柯文哲等共11名被告，周四（12月26日）分別被控以違背職務收賄、圖利、侵佔、背信等罪。台北地方法院當晚開庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。檢辯攻防近6小時後，法院凌晨准柯文哲等5人全部交保候訊。



遭關押近4個月的柯文哲，准以3,000萬元新台幣保釋回家。威京集團主席沈慶京保釋款為4,000萬新台幣，其他3人為：國民黨台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲，以及前市長辦公室主任李文宗。所有人均限制居住、禁止出境出海，同時嚴禁接觸、干擾證人。不過，民眾黨立委黃國昌表示，由於保釋金額很高，需要時間想辦法籌錢，等銀行開門後再說。柯文哲等人凌晨暫留候審室休息，等籌錢辦交保。



2024年12月26日，近50名小草在法院附近聲援柯文哲。（聯合報圖片）

柯文哲於晚上出庭，檢方以柯的貼身帳房秘書「橘子」許芷瑜仍逃亡海外為由，要求法院繼續羈押。柯則自稱未有任何一毛錢進入口袋，且辯方以柯心律不整等健康理由請求停押。柯文哲說：「我跑了，台灣民眾黨就毀了！」庭審於凌晨結束，但法庭未即時公布決定。

檢方指與沈慶京密談 柯反駁：典型的臆測

柯文哲在庭上表示，檢方指他與威京集團主席沈慶京「密談2小時」是「典型的臆測」，「只有2個人的事外界怎麼會知道？」他又稱，從未收受沈慶京1500萬元新台幣賄款，兩人亦未曾討論京華城土地容積率問題。

對於起訴書提到，沈慶京要求7名威京集團相關人員，以政治獻金名義各向民眾黨捐款，藉此向柯共支付210萬元新台幣賄款。柯稱他從來不知道這件事，「關在監獄看報紙才知道」。

2024年12月26日，近50名小草集結在台灣大道與文心路口聲援柯文哲。（聯合報圖片）

外置硬碟被指藏收賄紀錄 柯：不曉得誰做的檔案

檢方稱搜獲柯的外置硬碟，內有金錢交付明細，顯示「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」等字眼，認定為收賄罪證。柯在庭上表示，這個問題他被問了4個月，他不曉得是誰做的檔案，重申沈慶京從未付他賄款。

法官也問到，柯文哲被控侵佔民眾黨的政治獻金，當中包括基隆市長謝國樑母親林曼麗、五星飯店文華東方董事長林命群等人捐款，當中部份用於買股票，以及投資前台灣土地開發股份有限公司董事長邱復生的生意。

威京集團主席沈慶京。（聯合報系資料照片）

涉揶用政治獻金買股票 柯指是妻子陳佩琪購買

柯表示，當時正值地方選舉，的確有花錢，但對於錢花在哪裡，他沒有印象。他又稱，買股票的人是妻子陳佩琪，他平常沒管錢。

另外，他被指挪用眾望基金會款項，以支付黨工薪水827萬元新台幣。柯也否認犯罪，他向法官指離開市府後成立基金會，是想作為選總統的「起手式」、用來做公益活動。他承認，最初接受調查時「我就知道這個灰色地帶說不清」。

在京華城弊案、政治獻金案中，檢方認定他收受賄賂並侵佔政治獻金，向法院求刑28年6個月，並罰款5000萬元新台幣，褫奪公權10年。