濟州航空出事737-800華航有10架　台民航局：要求檢視起落架系統

濟州航空（Jeju Air）一架機型為波音737-800的客機在12月29日飛抵韓國務安機場降落時墜毀，機上175名乘客、4名機組人員罹難。台灣的中華航空也有10架這種機型，台交通部民航局今日（30日）表示，已要求業者檢視起落架相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。



圖為韓國濟州航空7C2216客機2024年12月29日降落時出事，造成逾百人死亡。（Lee Geun-young/via REUTERS）

台立法院交通委員會今日審查交通部運安會預算，運安會主委林信得在會上表示，建議民航局針對航空空難做案例研究；執行長林沛達也說，航空公司須定期維修及加強測試起落架。

台民航局說明，目前台灣僅華航有10架737-800，機齡9.2年，昨日（29日）即已要求業者檢視航機起落架相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。同時要求業者針對所有機隊，在空中如遇任何緊急情況，應遵循SOP處置，並與地面聯管單位保持聯繫並尋求協助。

韓國濟州航空一架客機2024年12月29日降落時出事後，乘客家屬趕到機場等候消息，神情哀傷（Reuters）

據早前報道，涉事飛機是一架波音737-800噴氣式飛機，配備CFM56-7B引擎。737-800屬於737客機系列內的受歡迎機型，據《紐約時報》指，全球有近200間航空公司使用此機型的客機，達4,400架，佔全球15%。

該機種於1997年首飛，從2006年起，在多個國家的多間航空公司服役時發生共26宗事故，包括10宗死亡事故。

其中包括2020年烏克蘭國際航空752號班機，在伊朗德黑蘭起飛後即被導彈擊中，機上176人死亡；印度快運航空（Air India Express）812號班機在印度門格洛爾（Mangalore）機場降落時失敗，158人死亡；本次濟州航空墜機後，據估計機上僅有2人倖存、179人死亡。

2022年的東方航空MU5735空難，涉事的也是波音737-800飛機，當時在廣西梧州墜機，造成132人罹難，至今原因不明。