濟州航空墜機　電影《中國機長》原型英雄機長：嚴格訓練必不可少

韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機由泰國曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，造成嚴重死傷。電影《中國機長》中的原型英雄機長劉傳健也就事故在微博發聲稱，「每一次特情（特殊情況）來臨的時候，都和訓練有太多的不同」。



劉傳健。（視覺中國）

在2018年，四川航空一架由重慶飛往拉薩的客機因機頭擋風玻璃碎裂脫落，而要急降成都雙流機場。（網絡圖片）

駕駛艙中，儀表盤被掀開。（網上圖片）

《中國機長》

劉傳健表示，「今天對航空業來說，是不太幸運的一天。作為一名飛行員，嚴格的訓練必不可少啊，扎實的基本功，關鍵時刻的冷靜和果斷是熟練運用豐富知識的結果。雖然你可能訓練過很多的特情（特殊情況），但每一次特情來臨的時候，都和訓練有太多的不同。」

在2018年，四川航空一架由重慶飛往拉薩的客機起飛後不久，駕駛艙的右側擋風玻璃突脫落，造成機艙失壓，本身已繫上安全帶的副駕，其半邊身體更一度飛出窗外，當時機長劉傳健應變及時，最終讓客機成功平安降落，全機128人均平安，而機長劉傳健事後亦因而被封為「救世主」。

2024年12月29日，韓國務安機場，圖為消防部門在飛機墜毀現場展開搜救工作。（Reuters）

濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

2024年12月29日，韓國務安機場，圖為濟州航空一架客機在降落時衝出跑道後撞上防護墻墜毀。（Reuters）

濟洲航空一架由曼谷飛往韓國務安的客機在降落時墜毀，由現場照片可見，飛機殘骸只有機尾較為完整。（Yonhap via REUTERS）

涉事航班航線。（資深機長陳建國）

MBC取得的畫面則顯示，肇事飛機降落前，右側引擎一度噴出火團。（資深機長陳建國）