濟州航空墜機 電影《中國機長》原型英雄機長：嚴格訓練必不可少
撰文：朱加樟
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韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機由泰國曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，造成嚴重死傷。電影《中國機長》中的原型英雄機長劉傳健也就事故在微博發聲稱，「每一次特情（特殊情況）來臨的時候，都和訓練有太多的不同」。
劉傳健表示，「今天對航空業來說，是不太幸運的一天。作為一名飛行員，嚴格的訓練必不可少啊，扎實的基本功，關鍵時刻的冷靜和果斷是熟練運用豐富知識的結果。雖然你可能訓練過很多的特情（特殊情況），但每一次特情來臨的時候，都和訓練有太多的不同。」
在2018年，四川航空一架由重慶飛往拉薩的客機起飛後不久，駕駛艙的右側擋風玻璃突脫落，造成機艙失壓，本身已繫上安全帶的副駕，其半邊身體更一度飛出窗外，當時機長劉傳健應變及時，最終讓客機成功平安降落，全機128人均平安，而機長劉傳健事後亦因而被封為「救世主」。
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