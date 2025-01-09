美國智庫預警：台海與中東成2025年最大危機熱點

美國知名智庫「外交關係協會」（CFR）7日公布2025年《預防優先次序調查》（Preventive Priorities Survey）年度報告，預警全球衝突風險進一步升級。報告認為，2025年可能是該調查自2008年啟動以來最危險的一年，台海危機則再度被列為第一級風險，顯示美國對此地區局勢的高度關注。



報告指出，台海危機已連續八年被列為全球最嚴重風險之一，並被評為對美國利益影響最高的衝突事件。不過，報告評估2025年台海危機實際爆發的可能性為中等，但其風險程度足以引起全球警惕。外交關係協會預防行動中心（Center for Preventive Action）在去年11月針對30個潛在衝突事件進行風險分析，並向超過1.5萬名政府官員及外交政策專家發送調查問卷，最終收到680份回覆。調查結果顯示，有28個事件在未來一年內被評估為可能性中等或以上，數量之多前所未有。

解放軍被指時刻備戰台海戰爭，但北京仍期望透過和平手段完成統一。（新華社）

根據報告，中東安全局勢被列為今年的首要威脅，包括以色列與哈瑪斯之間的衝突、以色列在約旦河西岸的屯墾行動引發的巴勒斯坦局勢升級等，均被視為高可能性且高影響的事件。除此之外，俄羅斯在烏克蘭取得軍事進展、美國介入以色列與伊朗的衝突升級，以及美墨邊境移民危機也在風險評估中佔據重要位置。

2024年12月22日，巴勒斯坦人在加沙地區中部代爾拜拉赫的阿克薩烈士醫院為被以色列軍隊殺死的人舉行葬禮並祈禱。（Reuters）

報告亦提及，儘管印太地區目前局勢相對平靜，但台海和南海問題成為該地區「隨時可能點燃的火藥桶」。報告強調，中國大陸對台灣不斷加強軍事和經濟壓力，可能引發嚴重的兩岸危機，甚至將美國及區域其他國家捲入其中。外交關係協會指出，美國同時與兩個主要核武國家發生戰爭的可能性，是非常真實的風險。

美國總統拜登2024年4月13日在X表示：「我剛與我的國家安全團隊會面，以了解伊朗襲擊以色列的最新情況。我們對以色列安全免受伊朗及其代理人威脅的承諾是堅如鋼鐵。」（X@POTUS）

今年的報告特別提到，自調查啟動以來，首次出現多數突發事件被歸類為「高發生可能性／對美高影響」，突顯國際局勢的緊張與複雜性。專家認為，中東局勢與台海危機不僅影響區域安全，更可能對全球穩定帶來深遠影響。

美國智庫的分析無疑為全球地緣政治格局敲響了警鐘，尤其是對於兩岸問題的發展，仍須高度關注，避免危機升級為不可控的衝突。