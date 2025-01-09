美國智庫預警：台海與中東成2025年最大危機熱點
美國知名智庫「外交關係協會」（CFR）7日公布2025年《預防優先次序調查》（Preventive Priorities Survey）年度報告，預警全球衝突風險進一步升級。報告認為，2025年可能是該調查自2008年啟動以來最危險的一年，台海危機則再度被列為第一級風險，顯示美國對此地區局勢的高度關注。
報告指出，台海危機已連續八年被列為全球最嚴重風險之一，並被評為對美國利益影響最高的衝突事件。不過，報告評估2025年台海危機實際爆發的可能性為中等，但其風險程度足以引起全球警惕。外交關係協會預防行動中心（Center for Preventive Action）在去年11月針對30個潛在衝突事件進行風險分析，並向超過1.5萬名政府官員及外交政策專家發送調查問卷，最終收到680份回覆。調查結果顯示，有28個事件在未來一年內被評估為可能性中等或以上，數量之多前所未有。
根據報告，中東安全局勢被列為今年的首要威脅，包括以色列與哈瑪斯之間的衝突、以色列在約旦河西岸的屯墾行動引發的巴勒斯坦局勢升級等，均被視為高可能性且高影響的事件。除此之外，俄羅斯在烏克蘭取得軍事進展、美國介入以色列與伊朗的衝突升級，以及美墨邊境移民危機也在風險評估中佔據重要位置。
報告亦提及，儘管印太地區目前局勢相對平靜，但台海和南海問題成為該地區「隨時可能點燃的火藥桶」。報告強調，中國大陸對台灣不斷加強軍事和經濟壓力，可能引發嚴重的兩岸危機，甚至將美國及區域其他國家捲入其中。外交關係協會指出，美國同時與兩個主要核武國家發生戰爭的可能性，是非常真實的風險。
今年的報告特別提到，自調查啟動以來，首次出現多數突發事件被歸類為「高發生可能性／對美高影響」，突顯國際局勢的緊張與複雜性。專家認為，中東局勢與台海危機不僅影響區域安全，更可能對全球穩定帶來深遠影響。
美國智庫的分析無疑為全球地緣政治格局敲響了警鐘，尤其是對於兩岸問題的發展，仍須高度關注，避免危機升級為不可控的衝突。