台灣6.4級地震│能量約2顆原子彈　專家警告或是前震：主震還沒來

台灣南部周一（21日）凌晨於15分鐘內至少發生7次地震，最大一次達到6.4級，震源位於嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，屬於極淺層地震，南部多處震感強烈。



台灣前地震測報中心主任郭鎧紋接受台媒《ETtoday新聞雲》採訪時指出，凌晨嘉義地震與1964年規模6.3級的台南白河大地震屬同一地質構造，約釋放兩顆原子彈的能量，近期除了要擔心餘震外，也不排除凌晨地震只是「前震」，真正主震還沒到，雖然只有5%的機會率，但仍要提高警覺。



台南楠西區大批民宅受損嚴重。（聯合報）

台南市楠西區有大批民宅倒塌龜裂。（聯合報）

台南市楠西區有大批民宅倒塌龜裂。（聯合報）

近期嘉南地區地震不斷，郭鎧紋日前指出，去年嘉南地區發生超過117次地震，但在2023年僅發生28次地震，地震活動多了4倍。

郭鎧紋表示，嘉義凌晨地震與梅山斷層無關，而是跟1964年的白河大地震的觸口斷層或口宵里斷層有關，都位處曾文水庫東邊。

根據郭鎧紋在地震中心任職20多年經驗，近幾年有越來越多「主震變前震」的案例，像是2022年的台東關山地震，9月17日先發生6.4級的前震，隔天下午才發生6.8級的主震，雖然只有5%的機率，但仍要提高警覺。

台南楠西區大批民宅受損嚴重。（聯合報）

台灣中央大學應用地質系退休教授李錫堤也指出，根據歷史經驗，從現在起到2060年全台都處在地震活躍期，嘉南地區至少還會發生兩次規模6、規模7級以上的強震，尤其台灣是地震島，比起日本地震發生密度更大，永遠都要有防震的準備。

台灣中正大學地科系副教授石瑞銓也示警，嘉南地區地震活動異常，恐是大地震前兆。

民眾徹夜未眠，害怕餘震不斷不敢留在家中。（聯合報）

台灣中央氣象署地震測報中心提醒，地震能量需要釋放，未來3天還有機會密集出現5級以上餘震。