台灣6.4級地震｜阿里山監視器疑拍到地震光 多處地面狂閃白光
撰文：聯合新聞網
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台灣嘉義大埔今日（21日）凌晨0時17分發生規模6.4級強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，中南部出現許多嚴重災情。
同一時間，有人發現阿里山國家風景區管理處監視器，拍到6.4級地震當下，鏡頭被震到不停搖晃，數秒後嘉義各地竟此起彼落冒出多次白光，接著還發生區域規模斷電。
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根據「阿里山國家風景區管理處」發布的監視器畫面，今天凌晨0時17分地震發生時，太平雲梯、二延平步道、牛埔仔大草原、里佳資訊站，地面多次閃現白光，照亮夜空，隨後附近區域也發生停電，陷入短暫黑暗，並在15秒後恢復供電。
不少網友留言：
「有地震光」
「哇！大開眼界」
「這個發光現象我認為是電線、變壓器產生的電弧」
「如果是短路的電光應該會冒煙失火吧，好像也沒看到黑煙和紅色火光」
「或許陸地磨擦產生靜電又再釋放」
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YouTube頻道「台灣地震監視」也發布了長達10分鐘的影片，不少網友留言：
「我在睡覺，突然警報器響被吵醒，然後就開始搖，這次真的蠻恐佈的」
「小震釋放能量，不要大震就好」
「好想睡又不敢睡」
「嘉義一直震」
「我們台南餘震一直搖，搖到半夜2點才睡」
「住在搖滾區旁邊」
「整個人被嚇醒，沒有睡意」
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