台灣6.4級地震｜阿里山監視器疑拍到地震光　多處地面狂閃白光

台灣嘉義大埔今日（21日）凌晨0時17分發生規模6.4級強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，中南部出現許多嚴重災情。



同一時間，有人發現阿里山國家風景區管理處監視器，拍到6.4級地震當下，鏡頭被震到不停搖晃，數秒後嘉義各地竟此起彼落冒出多次白光，接著還發生區域規模斷電。

阿里山監視器鏡頭被震到不停搖晃，還拍到嘉義各地此起彼落冒出多次白光。（YouTube@阿里山國家風景區管理處）

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根據「阿里山國家風景區管理處」發布的監視器畫面，今天凌晨0時17分地震發生時，太平雲梯、二延平步道、牛埔仔大草原、里佳資訊站，地面多次閃現白光，照亮夜空，隨後附近區域也發生停電，陷入短暫黑暗，並在15秒後恢復供電。

不少網友留言：

「有地震光」

「哇！大開眼界」

「這個發光現象我認為是電線、變壓器產生的電弧」

「如果是短路的電光應該會冒煙失火吧，好像也沒看到黑煙和紅色火光」

「或許陸地磨擦產生靜電又再釋放」



【相關圖輯】台灣6.4級地震｜外星人降落高雄？強震前一刻驚見「神秘光束」（點圖放大瀏覽）：

YouTube頻道「台灣地震監視」也發布了長達10分鐘的影片，不少網友留言：

「我在睡覺，突然警報器響被吵醒，然後就開始搖，這次真的蠻恐佈的」

「小震釋放能量，不要大震就好」

「好想睡又不敢睡」

「嘉義一直震」

「我們台南餘震一直搖，搖到半夜2點才睡」

「住在搖滾區旁邊」

「整個人被嚇醒，沒有睡意」



YouTube頻道「台灣地震監視」發布長達10分鐘的影片，不少網友上線觀看。 （YouTube截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】