弟弟燒死8至親　哥哥喪妻2年再婚引熱議　網民諷台版「林生斌」

2022年6月新竹市正義輪胎行因次子陳彥翔與父親發生爭執，持15公升的汽油朝一樓潑灑後點燃，活活將一家11口中的8人燒死，死者包括陳彥翔的母親、妻子、大嫂、妹妹和2個兒子、1個女兒和姪女，陳彥翔則被判處無期徒刑。



當時陳彥翔的哥哥因為外出工作逃過火災，但卻痛失母親、妹妹、妻子和女兒，時隔兩年半他宣布再婚，但在Instagram上卻寫著「餘生是妳，晚點沒關係」，加上和妻子家人有保險金的爭議，陳彥翔哥哥的小姨子發文指責他「我姊的餘生被你弟弟燒光了」，並控訴他在姊姊葬禮的時候只顧前女友、隱藏亡妻的貼文，引發台灣網民熱議。

陳彥翔哥哥則發9點聲明反擊稱自己不是凶手，並指自己因為保險金等問題，「這2年來不斷的被女方家人騷擾」，要求小姨子道歉或說明。

2022年6月新竹市正義輪胎行因次子陳彥翔與父親發生爭執，持15公升的汽油朝一樓潑灑後點燃，活活將一家11口中的8人燒死。（翻攝台媒）

陳彥翔的哥哥日前再婚引發熱議。（影片截圖）

2022年6月新竹市正義輪胎行被人為縱火。（網絡圖片）

陳彥翔哥哥表示，自己的難過無法用言語形容，自己當時失去了媽媽、妹妹、老婆、未滿1歲的女兒及弟媳一家四口，裡面還有自己疼愛的姪子姪女，「生活是自己的，或許有許多短暫的安慰，但可以幫助我到甚麼時候？我還有爸爸及阿婆要顧慮，世上還有太多比我更慘的人，我必須堅強起來，我選擇背負殺害人家屬罵名繼續生活，卻沒想到放任會演變成如今的樣子。」

他強調自己沒有刪除和亡妻小孩的貼文，「只是隱藏起來，是我真的不夠勇敢，不敢也沒辦法回頭去看，我認為自己如果不假裝一切沒有發生，假裝我的至親都沒有離去，我是真的沒辦法活下去。我跟我的爸爸也是受害者，也在一夕之間失去了8個家人。」

陳彥翔哥哥指控，這2年來不斷的被女方家人騷擾，對於保險壽險理賠300萬（新台幣，下同）的分配，一開始就是由保險公司直接分半匯款至我和她父母的帳戶，「但前丈母娘仍然不停向我索要我這一部分的理賠金，而我也一一匯款給她了126萬元，並不像新聞控訴的那樣沒有收到任何一筆錢。除此之外，她也索要我與亡妻存款14萬2775元，也是如她想要的分了一半給她。」

他批評，丈母娘後來也想索要所有亡者的奠儀，這些奠儀都花在了8個人的葬儀上，我們理當負責出這些錢，也有很多愛心人士幫忙，卻還要索取奠儀的錢，還沒入土為安就在一直討論這事情⋯當時觀感真的很不好覺得很難受，但還是盡力滿足她的要求。

陳彥翔的哥哥也指出，自己發文稱『餘生是你晚點沒關係』，使用不當，自己深刻的反省，但並沒有要貶低亡妻的意思，「造成觀感不佳，我再一次向亡妻家屬道歉」。但自己的本意是，很感謝現在的她，能接受背負殺害人家屬罪名的我，她也是下了很大的決心及勇氣，才願意陪我走完下半生，請大家不要過度揣測。

陳彥翔的哥哥指出，自從自己的亡妻離開了以後，他的所有行為都被女方家屬放大檢視，更是直接揚言恐嚇說該死的是我，要把我捅死，「真的造成了我非常大的壓力，也讓我更不願意去面對過往，好像我做什麼都不對，都該死該賠他們一條命。」

陳彥翔的哥哥表示，自己並不是兇手，「我已經很努力把該做的都做到了，我也想好好的活下去，難道錯了嗎？他強調，那些對我與我家人的惡意造謠，自己也不會姑息，「請停止惡意言論，謝謝大家。」

台網民：聯想到林生斌事件

由於事件牽扯到再婚和保險金的爭議，許多台灣網民指聯想到台版林生斌。據此前報道，2017年6月22日，杭州藍色錢江高檔小區一住户家中發生大火，女戶主朱小貞及其三個孩子不幸殞命，男戶主林生斌是唯一倖存者。

經公安機關調查，認定是人為放火刑事案件，涉案保姆莫煥晶被判死刑。林生斌在事發後獲得社會極大關注，惟在時隔不到四年後，他在微博上宣布已再婚並誕下一名女兒，結果瞬間登上微博熱搜，許多網民開始抵制他的服裝店並批評他薄情，更有人懷疑他詐領保險金，引發熱議。