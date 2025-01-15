以AI復活22歲女兒「不怕走不出來嗎」？台音樂人一句話搞喊網民

台灣資深音樂人包小柏3年前痛失愛女包容，包容因為罹患「再生不良性貧血」，包小柏就算捐出骨髓也無法救回包容，包容過世時年僅22歲，白髮人送黑髮人的傷痛，讓包小柏投入AI領域，還原愛女生前容貌，更和包容一起上東森節目《台灣啟示錄》接受主持人洪培翔專訪，包小柏吐露思女之情「本來就沒打算走出來」，讓網友哭成一片淚海。



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透過AI技術，包容在鏡頭前和觀眾打招呼，栩栩如生的模樣讓人驚嘆，包小柏回憶女兒發病過程，一開始包容容易覺得累，「她跟她媽說，她身上有不明瘀斑」，但檢查血液後沒發現異狀，於是包容返美繼續學業，有天包容進了學校的保健署，再也沒有走出醫院，原來保健署的人發現她的血液有嚴重狀況，血小板指數異常的低，證實她罹患非常罕見的「再生不良性貧血」。

包容搭乘醫療專機返台住進加護病房，醫生建議父母親捐贈脊髓最快，在骨髓移植手術前，包容向媽媽說「媽咪，我覺得我會死」，身邊不少親友也給予加油鼓勵，但包容非常反抗，她告訴包小柏「爸爸，不要再說加油，他們怎麼知道，加什麼油，他們不是我」，這也是包容最後的清醒時刻，在骨髓移植手術後不到3周，包容就因為突發腦溢血陷入昏迷。

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包容之後好不容易醒過來，但從她的眼神中，包小柏知道女兒對自己的狀態相當驚嚇，「她嚇到全身被綁住，然後插根管子，那畫面怵目驚心」，他問女兒有什麼想說的話可以用寫的，包容寫下3個英文字母「ILU(I Love You)」，經過在醫院700多天的日子，包容從病痛中解脫，當了天使，包小柏也被掏空了一大塊，所以他利用AI還原生前的女兒，來治療喪女之痛，洪培翔問這樣不會更走不出來嗎？包小柏說：

「我本來就會悲從中來，我本來就沒有打算走出來。」



但他決定把悲痛化為力量，讓女兒用另一種方式陪伴他。

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