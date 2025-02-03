大S徐熙媛逝世│《流星花園》演杉菜紅遍全亞洲 為初代偶像劇女王
撰文：朱加樟
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大S（徐熙媛）在日本患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S是華人娛樂圈的「初代偶像劇女王」，在2001年，由大S徐熙媛聯同男團F4主演的校園愛情劇《流星花園》紅遍全亞洲，風頭一時無兩，當年香港、中國大陸、日本、韓國等地都被這個熱潮影響。
大S在1995年以一首〈十分鐘的戀愛〉 走紅歌壇，與妹妹徐熙娣（小S）以「S.O.S」（後更名為ASOS）之名大受歡迎，接連主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》奠定綜藝界基礎。
大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲，並提名金鐘獎最佳女主角。此外大S還出演過《轉角遇到愛》、《泡沫之夏》等多部影視劇。
大S的電影代表作則包括《詭絲》（2006）、《劍雨》（2010）等作，並曾以《保持通話》（2008） 提名香港電影金像獎最佳女主角。
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