大S徐熙媛猝逝 林志玲痛失好友一度無法回應 吳宗憲：天妒紅顏
撰文：許祺安
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「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲，妹妹小S透過經紀人證實噩耗，震驚各界。好友林志玲得知消息後，經紀人向台媒轉述她的反應稱「姐姐現在太難過了」，林志玲後來正式回應：「我們會永遠記得她的美好，一路好走。」
過去曾一同主持節目《我猜我猜我猜猜猜》的台灣知名主持人吳宗憲聽到噩耗相當震驚，表示1月25日才在王偉忠女兒婚宴上見到她，難過表示：「天妒紅顏。和她共事多年，雖不算是深交，但覺得有緣同台多年，心裡面還是感覺非常難受⋯⋯希望她一路好走放下凡塵俗事，於此無憂⋯⋯⋯。」
台媒報道，林志玲回應，「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」
2日瘋傳有台灣女星在日本因流感猝逝，線索紛紛指向大S，小S稍早發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，小S證實噩耗：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」
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