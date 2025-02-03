大S徐熙媛猝逝丨再過5天結婚滿3年　他把熙媛和台灣經緯度刺身上

台灣知名女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎驟逝，享年48歲。其妹妹小S透過經紀人證實噩耗，震驚娛樂圈。作為一代偶像劇女神，大S不僅以《流星花園》爆紅全亞洲，更以敢愛敢恨的感情觀聞名。她的一生經歷了多段備受矚目的戀情，最後一段婚姻更是20年後的重逢，與韓國歌手具俊曄攜手走進婚姻，成就了一場跨越時光的愛情故事。



大S具俊曄受訪片段截圖（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）

大S的最後一則公開發文，是去年12月21日，為丈夫具俊曄的《KBS歌謠大祝祭》演出應援，甜蜜寫下：「DJ KOO你超Cool」，並附上三顆愛心符號。此前，她還曾公開兩人後台相擁親吻的照片，展現深厚情感。兩人2022年2月8日於韓國登記結婚，再過5天就要屆滿結婚3周年，大S卻因流感引發肺炎猝逝，天人永隔，令人措手不及。

大S徐熙媛上月25日與老公具俊曄出席恩師王偉忠長女王羚的歸寧宴，當時狀況相當好。（FB圖片）

20年前被迫分手 具俊曄難忘舊愛

回顧大S與具俊曄的戀情始於2000年，當時具俊曄正以「酷龍」組合成員身份活躍於韓國樂壇，兩人低調交往，但由於演藝圈壓力過大，最終在經紀公司強力反對下分手。具俊曄曾在節目《劉Quiz On The Block》中坦言，「當時我們的團隊認為談戀愛會影響事業，我甚至想過私奔，但又顧慮到我的夥伴姜元來和家人，最終只能忍痛說分手。」

分手後，具俊曄陷入痛苦，甚至一度對愛情失去信心。然而，他始終未曾忘記大S，這段感情深埋心底，成為他心中無法抹滅的遺憾。

20年後的第一通電話 大S與具俊曄愛情復燃

2021年底，具俊曄得知大S與汪小菲離婚的消息，他拿起手機，撥打了20年前的舊號碼，沒想到對方依然接通。他在電話中用中文說：「嗨，我是光頭。」而大S則用韓語回應：「是我，熙媛。」兩人就此重新連結，感情迅速回溫。

有網友挖出大S與具俊曄的今昔對比照。（微博圖片）

由於疫情影響，具俊曄無法立即飛往台灣，他遂向大S提出求婚，「如果我們不結婚，不知道何時才能再見。」大S二話不說爽快答應，兩人隨即於2022年2月8日在韓國登記結婚，3月具俊曄飛抵台灣，兩人正式在台登記成婚，完成這場橫跨時空的愛情故事。

具俊曄將台灣經緯度刻上身

婚後，具俊曄以「寵妻魔人」形象深受粉絲喜愛，他不僅在節目中大曬新婚照，更公開了自己身上的刺青——右手臂刻著船錨圖案，上面寫著台灣的經緯度。他感性地表示，「船錨象徵著我的安身之處，而台灣是我的家。」此外，他手臂上還有大S的名字「徐熙媛」及她的天秤座符號，象徵兩人的深厚情感。

大S第二任老公具俊曄。(具俊曄IG)

在韓國訪談節目中，具俊曄曾深情告白，「熙媛啊，20年後妳還選擇接受我，我真的很感激，在之後的人生中請妳也和我一起有趣地、健康地過日子，我會在妳身邊守護著妳、愛著妳、疼惜妳，希望我們可以一起度過精彩的人生。熙媛啊，我愛妳。」

然而，這段感人至深的愛情故事，如今卻因大S的驟逝而畫下遺憾的句點。兩人本計劃迎來結婚三周年，卻未能攜手走到最後。具俊曄曾表示，他最大的幸福就是能與大S再續前緣，如今這份幸福卻成了永遠的回憶。