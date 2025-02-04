大S去世｜財產繼承曝光！具俊曄分配有限　監護權成汪小菲籌碼

台灣女星大S（徐熙媛）過年期間赴日旅遊，不幸染上流感併發肺炎驟逝，享年48歲。由於她擁有數億身價，且曾歷兩段婚姻，其遺產如何分配成為外界關注焦點。綜合台媒報道，大S名下房產價值驚人，包括信義計畫區豪宅「台北信義」與「國家藝術館」，估計總值超過6.5億元（新台幣，下同）。律師分析，若無立遺囑，遺產將依法律規定由具俊曄與兩名子女平均繼承，然而，因孩子未成年，監護權問題恐成為遺產分配的關鍵變數。



根據台媒《聯合報》報道，大S婚前即擁有多處豪宅，如「冠德遠見」、「台北信義」與「國家藝術館」，其中「冠德遠見」曾在過去以2.47億元出售，傳出是為支援前夫汪小菲的事業。現存的兩棟豪宅價值驚人，「台北信義」約4億元、「國家藝術館」則約2.5億元，讓她的遺產問題備受關注。

大S豪宅「台北信義」緊鄰捷運象山站，周邊生活機能卓越。（ETtoday授權使用／記者賴志昶攝）

正業地政士事務所所長鄭文在解釋，依台灣《民法》規定，遺產繼承順序為直系血親卑親屬（即子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母。由於大S已與汪小菲離婚，後者不具繼承權，唯一具資格的繼承人為現任配偶具俊曄與她與汪小菲所生的兩個孩子，三人依法可均分遺產。然而，由於具俊曄與大S的婚姻僅維持兩年多，且房產屬婚前財產，法律上其分配權限有限。

大S具俊曄受訪片段截圖（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）

台媒《ETtoday》進一步引述律師蘇家宏分析指出，由於兩名子女仍未成年，根據法律規定，父母一方過世後，另一方將自動成為孩子的監護人，也就是汪小菲。這意味著，未成年子女繼承的遺產，將由汪小菲作為監護人進行管理與使用。律師表示，「這將影響遺產的分配狀況，未來管理使用時，孩子的監護人有極大的法律權利。」若大S母親或其他親屬希望爭取監護權，則必須證明汪小菲「不能」履行監護責任，或存在濫用權利的情形，才能有改變監護權的可能性。

大S前夫汪小菲。（汪小菲微博圖片）

律師進一步提醒，許多父母擔憂離婚後若突然過世，前配偶可能成為子女財產的實際管理人。若希望確保遺產用於子女福利，可透過預立遺囑、指定遺囑執行人，或設立遺囑信託，以確保財產運用符合自身規劃。

隨著汪小菲傳出緊急赴台，如何協商遺產分割、監護權安排等問題，恐將成為雙方未來的重要課題。